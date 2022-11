Zelensky appelle le monde à défendre le corridor d’exportation des céréales ukrainiennes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé la communauté internationale à aider à défendre le corridor de transport de céréales du pays.

L’ONU et la Turquie ont négocié un accord pour permettre un passage sûr pour l’exportation de céréales et d’engrais.

Samedi, la Russie a déclaré qu’elle cesserait de participer à l’accord, accusant l’Ukraine d’avoir perpétré une attaque terroriste.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté la communauté internationale à faire davantage pour protéger le corridor de transport de céréales utilisé pour faire sortir la nourriture de son pays.

Zelensky a déclaré mardi soir que le corridor avait besoin d’une “défense fiable et à long terme” alors même que les navires continuaient de quitter les ports ukrainiens grâce à la Turquie et à la négociation d’un accord par les Nations Unies pour permettre le passage en toute sécurité des expéditions de céréales et d’engrais.

“La Russie doit clairement être informée qu’elle recevra une réponse dure du monde à toute mesure visant à perturber nos exportations alimentaires”, a déclaré Zelensky dans un discours de fin de soirée sur les réseaux sociaux.

“Il est clair ici que la vie de dizaines de millions de personnes est en cause.”

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré plus tôt à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan qu’il envisagerait de rejoindre l’accord historique sous réserve des garanties de sécurité de Kyiv après que Moscou ait suspendu son implication dans une attaque de drone en Crimée occupée.

Moscou a déclaré samedi qu’elle ne participerait plus à l’accord après avoir accusé Kyiv d’avoir mené une attaque “terroriste” contre des navires russes en coordination avec des “spécialistes” du Royaume-Uni.

Kyiv n’a ni nié ni accepté la responsabilité de l’attaque, tandis que Londres a rejeté l’accusation de Moscou comme une “histoire inventée”.

La Russie a tiré lundi des missiles sur des villes ukrainiennes, dont Kyiv, dans ce que Poutine a qualifié de représailles à l’attaque contre sa flotte de la mer Noire.

Washington a condamné les frappes de missiles, accusant Moscou “d’exacerber les souffrances humaines” en ciblant l’approvisionnement en électricité et en eau.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a aggravé les pénuries alimentaires et la crise du coût de la vie qui balaie le monde, provoquant une vague d’activités diplomatiques pour maîtriser la flambée des prix et éviter la famine dans les pays en développement.

Plus de 9,5 millions de tonnes de céréales et de produits connexes ont été exportées dans le cadre de l’accord négocié en juillet, qui vise à rétablir les exportations aux niveaux d’avant-guerre de 5 millions de tonnes chaque mois.

Le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandr Kubrakov, a déclaré mardi que huit navires chargés devaient traverser le corridor jeudi.