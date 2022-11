Zelensky appelle la libération de Kherson “le début de la fin de la guerre”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a triomphalement marché lundi dans les rues de la ville nouvellement libérée de Kherson, saluant le retrait de la Russie comme le “début de la fin de la guerre”, mais reconnaissant également le lourd tribut que paient les troupes ukrainiennes dans leurs efforts acharnés pour repousser les envahisseurs.

La libération de Kherson a été l’un des plus grands succès de l’Ukraine au cours de la guerre de près de neuf mois, portant un coup dur au Kremlin. Cela pourrait servir de tremplin pour de nouvelles avancées en territoire occupé.

Le président américain Joe Biden l’a qualifiée de “victoire significative” pour l’Ukraine.

“Je ne peux qu’applaudir le courage, la détermination et la capacité du peuple ukrainien, de l’armée ukrainienne”, a-t-il déclaré en marge d’un sommet du G20 en Indonésie.

“Je veux dire, ils ont vraiment été incroyables. Et je pense qu’il est difficile de dire à ce stade exactement ce que cela signifie … Mais j’ai été très clair sur le fait que nous allons continuer à fournir la capacité à l’Ukraine. les gens à se défendre. »

Ne sous-estimez pas la Russie, avertit le chef de l’OTAN

De grandes parties de l’est et du sud de l’Ukraine sont toujours sous contrôle russe, et la ville de Kherson elle-même reste à portée des obus et des missiles de Moscou. De violents combats se sont poursuivis ailleurs en Ukraine.

L’agence de presse d’État russe RIA Novosti a rapporté que la ville d’Oleshky, sur le territoire sous contrôle russe de l’autre côté de la rivière de Kherson, a été la cible de tirs d’artillerie lourde.

À Kherson, Zelenskyy a décerné des médailles aux soldats et a posé avec eux pour des selfies tout en adoptant un ton provocant.

“C’est le début de la fin de la guerre”, a-t-il déclaré. “Nous arrivons pas à pas dans tous les territoires temporairement occupés.”

Mais il a également noté avec tristesse que les combats “ont pris les meilleurs héros de notre pays”.

Les opérateurs de communication ont déclaré que le service de téléphonie cellulaire était en cours de rétablissement et le gouverneur régional a déclaré qu’un point d’accès Internet sans fil public commencerait à fonctionner mardi.

REGARDER | L’Ukraine prolongera la lutte contre la Russie cet hiver, selon un analyste : L’Ukraine poursuivra ses efforts contre la Russie tout au long de l’hiver, selon un analyste Les troupes ukrainiennes semblent prêtes à prolonger le combat avec la Russie dans le sud du pays jusqu’à l’hiver après la libération triomphale de Kherson par l’Ukraine, a déclaré le général américain à la retraite Philip Breedlove, ancien commandant suprême allié de l’OTAN en Europe.

L’Institut pour l’étude de la guerre a déclaré que l’Ukraine avait remporté “une victoire importante” en reprenant la ville et d’autres zones à l’ouest du Dnipro, mais le groupe de réflexion basé à Washington a noté qu'”elle n’a en aucun cas libéré le territoire minimum essentiel”. à sa sécurité future et à sa survie économique.”

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors de sa visite à La Haye, a averti que “nous ne devrions pas commettre l’erreur de sous-estimer la Russie”.

“Les forces armées russes conservent une capacité importante ainsi qu’un grand nombre de soldats, et la Russie a démontré sa volonté de supporter des pertes importantes”, a-t-il déclaré.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a refusé lundi de commenter la visite de Zelensky à Kherson, disant seulement que “vous savez que c’est le territoire de la Fédération de Russie”.

Torture et crimes de guerre documentés, selon les Ukrainiens

La fin de l’occupation russe de la ville – la seule capitale provinciale saisie depuis l’invasion russe en février – a déclenché des jours de célébration mais a également révélé une urgence humanitaire. À l’approche de l’hiver, ses 80 000 habitants restants sont privés de chauffage, d’eau et d’électricité, et manquent de nourriture et de médicaments.

Zelenskyy a déclaré que la ville était truffée de pièges et de mines. Et les autorités ukrainiennes disent que des signes d’atrocités émergent, tout comme dans d’autres zones libérées.

Dimanche, des soldats ukrainiens ont sorti une voiture d’un cratère sur la route de la région de Kherson. La libération ukrainienne de Kherson pourrait servir de tremplin pour de nouvelles avancées en territoire occupé, mais l’OTAN a averti de ne pas sous-estimer les capacités de la Russie. (AFP/Getty Images)

Les forces russes “ont tout détruit sur leur passage, détruit tout le réseau électrique”, a déclaré le président ukrainien.

La Russie contrôle toujours environ 70% de la région élargie de Kherson.

La police ukrainienne a appelé les habitants à aider à identifier les personnes qui ont collaboré avec les forces russes.

À Ankara, en Turquie, le directeur de la CIA, Bill Burns, a rencontré son homologue du renseignement russe, Sergey Naryshkin, pour souligner les conséquences si Moscou devait déployer une arme nucléaire en Ukraine, selon un responsable du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement et s’exprimait sous le couvert de l’anonymat, a déclaré que Burns et Naryshkin, le chef de l’agence d’espionnage russe SVR, n’avaient pas discuté du règlement de la guerre. Leur rencontre était le plus haut niveau d’engagement face à face entre des responsables américains et russes depuis avant que le président russe Vladimir Poutine n’ordonne l’invasion du 24 février.

Alors que les responsables américains ont averti pendant des mois de la possibilité que la Russie puisse utiliser des armes de destruction massive en Ukraine au milieu des revers sur le champ de bataille, les responsables de l’administration Biden ont répété à plusieurs reprises que rien n’avait changé dans les évaluations des services de renseignement américains pour suggérer que Poutine avait des plans imminents pour déployer des armes nucléaires.

Sur cette photo fournie par le Bureau de presse présidentiel ukrainien et publiée sur Facebook, des soldats ukrainiens prennent un selfie avec le président Volodymyr Zelensky lors de sa visite à Kherson lundi. (Bureau de presse présidentiel ukrainien/Associated Press)

Le voyage de Zelenskyy à Kherson faisait partie d’une série de visites inattendues dans les zones de première ligne à des moments cruciaux de la guerre. C’était chargé de symbolisme et de la touche commune – visant clairement à remonter le moral des soldats et des civils.

Dans une vidéo, un Zelenskyy visiblement ému se tenait la main sur le cœur et chantait l’hymne national à Kherson alors que les troupes saluaient et se tenaient au garde-à-vous. Un soldat a levé régulièrement le drapeau ukrainien jaune et bleu.

Des gens avec des drapeaux drapés autour de leurs épaules ont applaudi, pleuré et crié de gratitude alors que Zelenskyy passait.

“C’est incroyable. Nous l’attendons depuis neuf mois. Merci”, a déclaré la résidente Danila Yuhrenko.

Dans son discours vidéo nocturne dimanche, Zelenskyy a déclaré sans détails que “les enquêteurs ont déjà documenté plus de 400 crimes de guerre russes, et les corps de civils et de militaires ont été retrouvés”.

“Dans la région de Kherson, l’armée russe a commis les mêmes atrocités que dans d’autres régions de notre pays”, a-t-il déclaré. “Nous trouverons et traduirons en justice chaque meurtrier. Sans aucun doute.”

Défis d’infrastructure alors que les deux parties rapportent des gains

Les habitants ont déclaré que les troupes russes avaient pillé la ville et détruit des infrastructures clés avant de se retirer sur le large fleuve Dnipro jusqu’à sa rive est.

Un responsable ukrainien a qualifié la situation à Kherson de “catastrophe humanitaire”.

La reconnexion de l’approvisionnement en électricité est la priorité, l’approvisionnement en gaz étant déjà assuré, a déclaré le gouverneur régional de Kherson, Yaroslav Yanushevych.

L’arrivée de l’hiver rend la situation plus difficile, Stoltenberg de l’OTAN déclarant que Poutine vise “à laisser l’Ukraine froide et sombre cet hiver”.

Biden a déclaré qu’il s’attendait à ce que les choses ralentissent quelque peu militairement “en raison des mois d’hiver et de l’incapacité de se déplacer aussi facilement dans le pays”.

Les habitants de Kherson réagissent lors de la visite de Zelenskyy. Le président a décerné des médailles aux soldats, fait signe aux habitants et promis que les services essentiels seraient rétablis. (Valentyn Ogirenko/Reuters)

Au cours des deux derniers mois, l’armée ukrainienne a affirmé avoir repris des dizaines de villes et de villages au nord de la ville de Kherson, qui est une porte d’entrée clé vers la péninsule de Crimée au sud.

Mais la guerre acharnée a continué – avec des bombardements, des pertes civiles et des gains de chaque côté.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient complètement capturé le village de Pavlivka dans la région orientale de Donetsk. Plusieurs responsables ukrainiens ont signalé de violents combats dans la région ces dernières semaines, mais n’ont pas confirmé la perte de Pavlivka.

A Louhansk, une autre région orientale illégalement annexée par Moscou, les forces de Kyiv ont repris 12 colonies, a déclaré le gouverneur régional Serhiy Haidai.