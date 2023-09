Zelensky appelle à l’unité mondiale contre la Russie dans son discours à l’Assemblée générale de l’ONU | Guerre Russie-Ukraine

Le président ukrainien a déclaré aux dirigeants du monde entier lors d’un événement de l’ONU à New York qu’ils doivent « agir unis pour vaincre l’agresseur ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé les dirigeants du monde à faire preuve d’unité face à « l’agression » continue de la Russie en Ukraine, déclarant à l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) que Moscou « militarise » la nourriture et l’énergie.

S’exprimant depuis le siège de l’ONU à New York pour la première fois depuis le début du conflit l’année dernière, Zelenskyy a décrit mardi l’invasion russe de l’Ukraine comme une menace existentielle pour l’ordre mondial, comparable aux armes nucléaires.

« Nous devons agir unis pour vaincre l’agresseur et concentrer toutes nos capacités et notre énergie pour relever ces défis », a-t-il déclaré en anglais. « Il faut notre unité pour garantir que [such] l’agression ne sera pas [happen] encore. »

Zelensky a critiqué Moscou pour ce qu’il a qualifié de « tentative de militarisation » [a] pénurie alimentaire sur [the] marché mondial en échange de la reconnaissance d’une partie, sinon de la totalité, des territoires conquis ».

Il a également accusé la Russie d’avoir commis un génocide en kidnappant des enfants ukrainiens et a déclaré que Kiev travaillait à la préparation d’un sommet mondial pour la paix.

La guerre en Ukraine a figuré en bonne place lors de la première journée du débat général de haut niveau de l’ONU, plusieurs dirigeants mondiaux s’étant engagés à continuer de soutenir Kiev lors de l’événement le plus suivi du calendrier annuel de l’ONU.

Les États-Unis et leurs alliés ont fourni des milliards de dollars d’aide humanitaire et de sécurité à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle du pays en février 2022.

Mardi matin à l’Assemblée générale des Nations Unies, le président américain Joe Biden – qui rencontrera Zelenskyy plus tard cette semaine à la Maison Blanche – a déclaré aux autres dirigeants que « la Russie pense que le monde va se lasser et lui permettre de brutaliser l’Ukraine sans conséquence ».

« Si nous permettons que l’Ukraine soit divisée, l’indépendance d’une nation est-elle assurée ? » a demandé Biden lors de son discours à l’AGNU, suscitant des applaudissements lorsqu’il a déclaré que les États-Unis et leurs alliés se tiendraient aux côtés de l’Ukraine dans son combat.

« La Russie porte seule la responsabilité de cette guerre », a-t-il déclaré. « Seule la Russie a le pouvoir de mettre fin immédiatement à cette guerre. »

Le discours de Biden lors du rassemblement annuel était l’événement central de sa visite de trois jours à New York, qui comprendra des réunions avec les chefs de cinq pays d’Asie centrale et les dirigeants d’Israël et du Brésil.

Le président démocrate a fait du ralliement des alliés américains pour soutenir l’Ukraine un élément majeur de la politique étrangère de son administration, malgré les critiques de certains législateurs républicains sur l’ampleur et le coût de cette aide à Kiev.

Plus de 140 chefs d’État et ministres de gouvernement participent cette semaine à la 78e session de l’AGNU, qui offre aux pays l’occasion de présenter des questions particulièrement préoccupantes dans une série de discours publics en direct.

La fréquentation en personne s’est progressivement rétablie depuis la pandémie de COVID-19, qui a contraint les dirigeants il y a trois ans à envoyer des messages vidéo préenregistrés pour des raisons de sécurité. L’ONU est composée de 193 États membres.

Zelensky devrait également prendre la parole mercredi lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Ukraine, ce qui pourrait le placer à la même table que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le dirigeant ukrainien se rendra ensuite à Washington, DC, jeudi pour rencontrer Biden. Il se rendra également au Capitole des États-Unis, où les législateurs doivent adopter jusqu’au 30 septembre un projet de loi de dépenses fédérales qui comprendra une aide supplémentaire à son pays déchiré par la guerre.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré la semaine dernière aux journalistes qu’il pensait que Zelensky « avait hâte » de rendre visite aux dirigeants du Congrès « pour plaider » en faveur du soutien continu des États-Unis à l’Ukraine.

Par ailleurs, dans une interview accordée à l’agence de presse Reuters en marge de l’AGNU, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré mardi que l’Ukraine avait un besoin urgent de défense aérienne, notamment de munitions et de pièces de rechange.

Stoltenberg a déclaré que le conflit était une « guerre d’usure » mais pas une impasse, étant donné les progrès réalisés par l’Ukraine avec une contre-offensive lancée en juin pour tenter de récupérer le territoire occupé par les forces russes.

« Si nous voulons mettre fin à la guerre, si nous voulons une paix juste et durable, alors le soutien militaire à l’Ukraine est la bonne voie », a déclaré le chef de l’OTAN. « L’Ukraine a besoin de nombreux types de soutien. »