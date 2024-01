Zelensky appelle à la paix, pas à davantage d’armes, à Davos

La guerre en Ukraine a été un sujet notable, mais pas dominant, à Davos cette semaine. Les responsables gouvernementaux et les dirigeants d’entreprises de toute l’Europe et du monde entier ont continué d’exprimer leur soutien à l’Ukraine et d’exprimer leurs inquiétudes quant au fait qu’elle perde le soutien financier extérieur à un moment critique, mais ils ont également fait pression publiquement et en privé pour une fin diplomatique à la guerre.

Les représentants de l’Ukraine et leurs alliés ont travaillé dur pour que la guerre reste une priorité pour les participants, en organisant une série d’événements dans une devanture temporairement reconvertie le long de la promenade principale de Davos.

Sasha Ustinova, membre du Parlement ukrainien, a pris la parole lundi soir lors d’un rassemblement bipartisan de membres du Congrès américain. « L’Ukraine n’y parviendra pas sans le soutien du monde et en particulier des États-Unis », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « Je veux juste être honnête avec vous : je pense que tout le monde pense que l’Ukraine est en train de gagner. Nous allons perdre sans vous.