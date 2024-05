Zelensky affirme que l’Ukraine a repris le contrôle des zones de la région assiégée de Kharkiv

Kyiv, Ukraine — Les forces ukrainiennes ont assuré le « contrôle de combat » des zones où les troupes russes sont entrées dans la région du nord-est de Kharkiv au début du mois, a déclaré le président Volodymyr Zelenskyy.

Par ailleurs, deux personnes ont été tuées samedi dans une attaque aérienne contre la ville de Kharkiv, capitale de la région, selon les autorités locales.

Kharkiv se trouve à environ 20 kilomètres (12 miles) de la frontière russe. Les troupes de Moscou ont capturé ces dernières semaines des villages de la région dans le cadre d’une vaste offensive, et les analystes estiment qu’elles pourraient tenter de se mettre à portée d’artillerie de la ville. Les autorités ukrainiennes ont évacué plus de 11 000 personnes de la région depuis le début de l’offensive le 10 mai.

« Nos soldats ont désormais réussi à prendre le contrôle de la zone frontalière par laquelle les occupants russes sont entrés », a déclaré Zelensky vendredi soir dans son discours vidéo.

Les commentaires de Zelensky semblent être en contradiction avec ceux des responsables russes.

Viktor Vodolatskiy, membre de la chambre basse du parlement russe, a déclaré que les forces russes contrôlaient désormais plus de la moitié de la ville de Vovchansk, à 5 kilomètres à l’intérieur de la frontière, a rapporté vendredi l’agence de presse officielle russe Tass.

Vovchansk est un foyer de combats depuis que la Russie a lancé l’offensive dans la région de Kharkiv. Vodolatskiy aurait également déclaré qu’une fois Vovchansk sécurisée, les forces russes cibleraient les villes de Sloviansk, Kramatorsk et Pokrovsk dans la région voisine de Donetsk.

Une confirmation indépendante des affirmations n’était pas possible dans l’immédiat.

L’offensive russe à Kharkiv semble être une nouvelle offensive coordonnée qui consiste notamment à tester les défenses ukrainiennes dans la région de Donetsk, plus au sud – où le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que ses forces avaient pris le contrôle du village d’Arkhanhelske – tout en lançant également des incursions dans les régions nord de Soumy et de Tchernihiv. .

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l’armée du Kremlin tentait de créer une « zone tampon » dans la région de Kharkiv pour empêcher les attaques transfrontalières ukrainiennes.

L’avancée russe s’annonce comme le plus grand test pour l’Ukraine depuis l’invasion à grande échelle de Moscou le 24 février 2022, avec des forces ukrainiennes en infériorité numérique et en armes, pressées à plusieurs endroits le long de la ligne de front d’environ 1 000 kilomètres (620 milles) qui serpente. du nord au sud dans l’est de l’Ukraine.

Outre l’offensive terrestre le long de la frontière nord-est de l’Ukraine, la Russie continue de bombarder la région de Kharkiv avec des missiles, des bombes aériennes guidées et des drones.

Le gouverneur régional Oleh Syniehubov a déclaré que deux personnes ont été tuées et 33 autres blessées lorsqu’une bombe aérienne a frappé un grand magasin de matériaux de construction dans la ville de Kharkiv samedi après-midi, provoquant un énorme incendie. Il a déclaré que plus de 200 personnes auraient pu se trouver à l’intérieur du magasin, notant plus tard que l’incendie avait été maîtrisé. Une deuxième bombe a touché le parc central de la ville, a déclaré le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov.

Zelensky a qualifié la frappe aérienne contre le magasin de « manifestation de la folie russe » et a appelé les pays occidentaux à fournir à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne.

« Lorsque nous disons aux dirigeants du monde que l’Ukraine a besoin d’une protection aérienne adéquate (…), nous parlons littéralement de la manière d’empêcher de telles attaques terroristes », a-t-il déclaré dans un message sur X.

Les problèmes de l’Ukraine se sont accrus ces derniers mois alors qu’elle tente de résister à un ennemi bien plus important, et la guerre semble se trouver à un moment critique.

___

Elise Morton a rapporté de Londres.

___

Suivez la couverture par AP de la guerre en Ukraine sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine