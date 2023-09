Zelensky affirme que l’Ukraine a développé des armes d’une portée de 400 milles après une frappe sur un aéroport russe

L’Ukraine a développé une technologie d’armement capable de frapper des cibles jusqu’à 400 milles de distance, selon des responsables.

Le président Volodymr Zelenskyy a annoncé cette percée jeudi, juste un jour après un bombardement de frappes en profondeur sur le territoire russe.

Zelenskyy a déclaré via sa chaîne officielle Telegram que les nouvelles armes à longue portée avaient été développées par le ministère national des Industries stratégiques.

L’Ukraine a frappé mercredi plusieurs régions de Russie, notamment un aéroport proche de la frontière avec l’Estonie et la Lettonie qui a endommagé des avions de transport militaires, ainsi que des frappes sur la région centrale de Pskov et la ville de Kalouga qui ont détruit un dépôt de carburant et une usine de microélectronique, selon la BBC. signalé.

Pskov se trouve à environ 600 kilomètres de l’Ukraine, ce qui donne du crédit à l’annonce de Zelensky concernant ses capacités à longue portée.

Cependant, les responsables ukrainiens ne se sont pas attribué le mérite des attaques et n’ont pas commenté directement une éventuelle implication.

Un ultranationaliste russe emprisonné déclare qu’il ferait un meilleur président que Poutine : « je ne suis pas si gentil »

Mykhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la Transformation numérique, a récemment déclaré à AP qu’il avait reçu « des informations concernant des drones à longue portée qui ont touché diverses cibles à la fois en Crimée occupée et sur le territoire de la Russie » et que son pays avait produit des drones capables de telles frappes.

La guerre à longue portée a donné un élan à une stratégie militaire ukrainienne en difficulté.

Kyiv a lancé une contre-offensive en juin – un peu plus de 15 mois depuis le début de l’invasion – mais n’a fait que peu de progrès dans l’immédiat. Les rapports des deux côtés indiquent que l’Ukraine a commencé à prendre de l’ampleur, frappant de précieux moyens militaires russes et commençant à frapper des cibles en Russie même.

Les dirigeants ukrainiens ont riposté aux critiques de leurs alliés concernant la lenteur des progrès de la nation pour récupérer le territoire envahi.

« Critiquant la lenteur du [the] contre-offensive équivaut […] cracher au visage de [the] Soldat ukrainien qui sacrifie sa vie chaque jour, en avançant et en libérant kilomètre après kilomètre de sol ukrainien », a déclaré jeudi le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitro Kuleba.

« Je recommanderais à tous les critiques de se taire, de venir en Ukraine et d’essayer de libérer un centimètre carré par eux-mêmes », a déclaré Zelensky lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne.

Peter Aiken de Fox News Digital a contribué à ce rapport.