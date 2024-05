Zelensky affirme que le secteur de Pokrovsk est le plus difficile sur le champ de bataille

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le secteur de Pokrovsk, dans la région de Donetsk, était aujourd’hui la zone la plus difficile sur la ligne de front.

Le chef de l’Etat l’a dit dans son discours du soir adresse vidéorapporte Ukrinform.

« Aujourd’hui, j’ai parlé avec le général Syrsky. Aujourd’hui, la direction de Pokrovsk dans la région de Donetsk est la plus dure, mais l’occupant continue ses tentatives d’attaque dans la région de Kharkiv, en particulier dans les régions de Vovchansk et Lyptsi. Nos unités , nos guerriers, font un travail formidable pour dissuader cette pression russe et prouver une fois de plus que les fous russes peuvent planifier toutes sortes de choses contre l’Ukraine, mais la résilience des Ukrainiens et le courage de nos guerriers font vraiment toute la différence dans cette guerre, « , a déclaré Zelensky.

Zelensky a déclaré que, sur la base des résultats des combats de cette semaine, il aimerait féliciter les combattants de la 57e brigade d’infanterie motorisée distincte et de la 92e brigade d’assaut distincte.

« Merci, guerriers, pour votre force dans la région de Kharkiv. Je voudrais également féliciter les guerriers de la 25e brigade aéroportée distincte de Sicheslav et de la 47e brigade mécanisée distincte pour leurs combats dans la direction de Pokrovsk. Je voudrais également reconnaître le Les unités spéciales du DIU pour la défense de la région de Kharkiv et la lutte contre les assauts russes dans la région de Chasiv Yar. Merci également pour notre participation aux combats au front avec l’ensemble des forces de défense et de sécurité russes. En particulier, les soldats du Service national des gardes-frontières de la brigade Hart, des détachements de Lviv et de Chop défendent notre État dans la région de Vovchansk », a déclaré Zelensky.

