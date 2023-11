Zelensky affirme que l’armée a des plans pour “avancer plus vite” et frapper la Russie “de manière inattendue”

Développements clés le 5 novembre :

Zelensky: l’Ukraine réfléchit à une nouvelle stratégie militaire

Des rapports militaires endommagent un croiseur russe en Crimée occupée

Les forces ukrainiennes repoussent l’attaque russe dans cinq secteurs

Une frappe de missile russe sur des infrastructures fait 3 blessés dans la région d’Odessa

Zelensky affirme que la mort de soldats lors de la cérémonie de remise des prix “aurait pu être évitée”

L’armée ukrainienne envisage différentes options pour “avancer plus rapidement” et frapper la Russie “de manière inattendue”, a déclaré le président Volodymyr Zelensky dit NBC News le 5 novembre.

En réponse à la question de savoir si l’Ukraine envisageait un changement de stratégie pour tenter de prendre le dessus dans la guerre, Zelensky a déclaré : « Nos militaires élaborent différents plans, avec différentes opérations afin d’avancer plus rapidement et d’avancer. frapper la Fédération de Russie de manière inattendue. »

“Mais cela est impossible à mains nues sans armes, sans armes appropriées”, a déclaré Zelensky en référence au manque d’équipement militaire nécessaire à la conduite des opérations en Ukraine.

Au cours de l’entretien, Zelensky a admis que les progrès de l’Ukraine avaient été lents et qu’il y avait une « fatigue » à mesure que la guerre se prolongeait, mais il a déclaré que l’armée ukrainienne était toujours plus motivée que celle de la Russie.

Le président a également rejeté les récentes suggestions du commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valerii Zaluzhnyi, selon lesquelles la guerre était dans une impasse.

Dans une interview et un article d’opinion publié dans The Economist du 1er novembre, Zaluzhnyi a déclaré que la guerre risquait de passer à une étape « positionnelle », affirmant que la dernière étape de la guerre était caractérisée par des « combats statiques et d’usure » qui permettraient à la Russie de restaurer sa puissance militaire. .

L’interview et l’éditorial du commandant en chef ont offert une vision qui donne à réfléchir sur l’état de la guerre, qualifiant notamment la situation actuelle d'”impasse” – une évaluation que le président a déclaré lors de l’interview sur NBC qu’il ne partage pas.

Les commentaires de Zaluzhnyi interviennent cinq mois après que l’armée ukrainienne a lancé sa contre-offensive très attendue début juin. Centrée sur plusieurs axes à l’est et au sud du pays, cette opération d’envergure a permis de gains limités.

Des images satellite publiées le 5 novembre montrent que l’Ukraine attaques contre la Crimée le 4 novembre, le porte-missiles de croisière russe “Askold”, le capitaine de la marine Andrii Ryzhenko, a été endommagé dit Programme d’investigation Schemes de Radio Free Europe/Radio Liberty.

“Vous pouvez voir qu’il est toujours à flot, mais la partie supérieure du navire est considérablement endommagée”, a déclaré Ryzhenko.

Selon RFE/RL, le navire Askold peut transporter jusqu’à huit missiles Kalibr, que les forces russes utilisent pour attaquer les infrastructures à travers l’Ukraine.

Plus tôt le 4 novembre, le commandant de l’armée de l’air Mykola Oleshchuk annoncé que les forces ukrainiennes avaient ciblé un navire russe transportant des missiles Kalibr lors d’une frappe sur la Crimée occupée par la Russie, sans préciser son nom.

Le ministère russe de la Défense a confirmé que la frappe ukrainienne avait endommagé un navire situé dans un chantier naval à Kertch, une ville de Crimée, ont rapporté les médias contrôlés par l’État russe le 4 novembre.

Sergey Aksyonov, chef du gouvernement d’occupation russe illégal en Crimée ukrainienne, a écrit sur Telegram que la défense aérienne était à l’œuvre près d’un chantier naval dans la ville de Kertch.

Les débris de l’un des missiles interceptés sont tombés sur l’une des cales sèches, a déclaré Aksyonov. Aucune victime n’a été signalée.

Le ministère russe de la Défense a affirmé plus tard que les forces armées ukrainiennes avaient lancé une frappe à l’aide de 15 missiles de croisière contre une usine de construction navale à Kertch. Les défenses aériennes russes auraient abattu treize missiles de croisière.

Les forces ukrainiennes ont également détruit un système de guerre électronique russe “Pole-21”, a indiqué le général Oleksandr Tarnavskyi, commandant du groupe Tavria combattant sur les lignes de front sud, signalé le 5 novembre.

Tarnavskyi n’a pas fourni plus de détails mais a déclaré que le système était “conçu pour supprimer les canaux de navigation par satellite”.

Depuis la mi-juillet, des drones et des missiles ciblent régulièrement les dépôts et infrastructures militaires russes en Crimée occupée et dans les régions du sud.

Les attaques contre la Crimée occupée par la Russie et les cibles navales à proximité se sont considérablement intensifiées au cours de l’été.

Les frappes se sont largement concentrées sur les routes logistiques russes entrant et sortant de la Crimée, ainsi que sur les dépôts de munitions de la flotte russe de la mer Noire, stationnés dans la ville portuaire occupée de Sébastopol.

La Crimée est la plaque tournante logistique centrale des forces russes dans le sud de l’Ukraine.

Les forces russes ont lancé deux frappes de missiles, 34 frappes aériennes et mené 36 barrages d’artillerie contre les positions et les colonies des forces ukrainiennes, tuant et blessant des civils au cours de la journée écoulée, a déclaré l’état-major général des forces armées ukrainiennes dans son communiqué. mise à jour du soir le 5 novembre.

L’armée a également déclaré que la Russie avait attaqué l’Ukraine avec un missile Kh-59 et un missile Kh-31P. La défense aérienne ukrainienne a abattu quatre drones de reconnaissance et le missile Kh-59, tandis qu’un autre missile a touché le site d’infrastructure et la zone résidentielle.

L’état-major n’a pas précisé le site attaqué. Cependant, le Commandement Sud signalé que les forces russes ont frappé une infrastructure dans l’oblast d’Odessa avec un missile Kh-31P lancé depuis la mer Noire le 5 novembre, blessant trois personnes.

Dans le même temps, l’armée de l’air ukrainienne a frappé à dix reprises des positions et du matériel militaire russes, a indiqué l’armée sans fournir plus de détails.

L’artillerie ukrainienne a touché trois pièces d’artillerie russes et quatre positions du personnel, selon le rapport.

Parallèlement, la situation sur les lignes de front sud et est « reste difficile », avec 44 combats au cours de la dernière journée, a indiqué l’armée.

Les forces ukrainiennes ont repoussé les attaques russes dans cinq secteurs : les axes Kupiansk, Bakhmut, Avdiivka, Marinka et Zaporizhzhia.

Zelensky affirme que la mort de soldats lors de la cérémonie de remise des prix “aurait pu être évitée”

L’Ukraine a ouvert une enquête sur la mort de soldats de la 128e brigade d’assaut en montagne et des changements seront apportés au sein de l’armée pour remédier à la négligence, a déclaré le président Volodymyr Zelensky dit dans son discours du soir du 5 novembre.

Une attaque russe lors d’une cérémonie de remise de récompenses militaires dans l’oblast de Zaporizhzhia aurait tué plus de 20 soldats le 3 novembre, bien que le nombre exact n’ait pas encore été confirmé.

Zelensky a présenté ses condoléances aux proches des personnes tuées, mais a mentionné que la tragédie « aurait pu être évitée ».

«Le ministre de la Défense (Rustem) Umerov m’a informé des mesures prises pour découvrir toutes les circonstances de ce qui s’est passé, qui a spécifiquement donné quels ordres. Des poursuites pénales ont également été enregistrées à la suite de cette tragédie », a déclaré le président.

« L’essentiel est d’établir toute la vérité sur ce qui s’est passé et d’éviter que cela ne se reproduise. »

Le président a promis de mettre en œuvre des changements dans les forces armées pour lutter contre la négligence, les pratiques de l’ère soviétique et la bureaucratie.

