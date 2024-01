Zelensky affirme que la Russie “joue avec la vie” des prisonniers de guerre ukrainiens après le crash | Guerre Russie-Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé la Russie de « jouer avec la vie des prisonniers ukrainiens » à la suite du crash d’un avion de transport militaire que Moscou a imputé à l’Ukraine.

L’Ilyushin Il-76 s’est écrasé mercredi dans la région frontalière russe de Belgorod, tuant tous ceux qui se trouvaient à bord.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 65 prisonniers de guerre ukrainiens se trouvaient à bord de l’avion en vue d’un échange de prisonniers, ainsi que six membres d’équipage russes et trois soldats russes.

« Il est évident que les Russes jouent avec la vie des prisonniers ukrainiens, avec les sentiments de leurs proches et avec les émotions de notre société », a déclaré Zelensky dans son discours de mercredi soir.

Il n’a ni confirmé ni infirmé les affirmations de la Russie, mais a déclaré que cela avait été une « journée très difficile ».

« Nous devons établir tous les faits clairs. Dans la mesure du possible, étant donné que la destruction de l’avion s’est produite sur le territoire russe, qui échappe à notre contrôle », a-t-il déclaré.

Selon le ministère russe de la Défense, l’avion a été touché alors qu’il se dirigeait d’un aérodrome militaire près de Moscou vers Belgorod.

Proche de la frontière avec l’Ukraine, Belgorod a été la cible ces dernières semaines de frappes aériennes ukrainiennes. Le ministère a affirmé, sans apporter de preuves, que des radars avaient détecté le lancement de deux missiles ukrainiens.

“À bord se trouvaient 65 militaires ukrainiens capturés et transportés vers la région de Belgorod pour échange, six membres d’équipage et trois escortes”, a déclaré l’agence de presse officielle RIA Novosti citant le ministère de la Défense. Il n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Quelques heures plus tard, l’armée ukrainienne a déclaré avoir remarqué davantage d’avions de transport militaires russes atterrissant à Belgorod, ce qu’elle a lié aux frappes continues de missiles russes sur Kharkiv et d’autres villes ukrainiennes.

“L’Ukraine a le droit de se défendre et de détruire les moyens d’attaque aérienne des agresseurs”, a déclaré le commandant de l’armée de l’air Mykola Oleshchuk.

Le Kremlin a déclaré aux journalistes qu’il enquêtait sur les informations concernant l’avion, alors que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a appelé à une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant que la Russie cherchait à établir « les raisons derrière l’acte criminel ukrainien ».

Un porte-parole français à l’ONU a déclaré que la réunion se tiendrait jeudi à 17 heures (22 heures GMT).

Zelensky a également appelé à une enquête internationale sur l’accident.

Aucune demande sur la sécurité de l’espace aérien

Les services de renseignement ukrainiens ont déclaré dans un communiqué qu’ils ne disposaient d’aucune « information fiable ou complète » sur qui se trouvait à bord de l’avion ou en quel nombre.

Andriy Yusov, représentant de la Direction principale des renseignements du ministère ukrainien de la Défense, a déclaré qu’un échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine avait été préparé pour mercredi, a rapporté la chaîne de télévision publique ukrainienne Suspilne, citant Radio Free Europe, un média basé en République tchèque. République.

Yusov a ajouté que l’échange de prisonniers n’aurait pas lieu.

Les renseignements militaires ont également indiqué que, contrairement aux échanges précédents, il n’avait pas été demandé à l’Ukraine d’assurer la sécurité de l’espace aérien autour de Belgorod et qu’elle n’avait pas été informée des moyens de transport qui seraient utilisés ni des itinéraires.

“Sur cette base, nous pourrions parler d’actions planifiées et délibérées de la Russie pour déstabiliser la situation en Ukraine et affaiblir le soutien international à notre État”, a-t-il déclaré dans un communiqué sur Telegram.

Une vidéo publiée sur Telegram par Baza, une chaîne liée aux services de sécurité russes, montre un gros avion tombant et explosant dans une boule de feu.

Le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov a déclaré sur les réseaux sociaux que les enquêteurs et les secouristes étaient déjà arrivés sur un site de Korochansky, un district de l’oblast de Belgorod.

« L’avion est tombé dans un champ à proximité d’une zone peuplée. Tout le monde à bord est mort”, a déclaré Gladkov sur sa chaîne Telegram.

L’Il-76 est conçu pour transporter des troupes, du fret, du matériel militaire et des armes. Il compte généralement un équipage de cinq personnes et peut transporter jusqu’à 90 passagers.

Kharkiv et Kiev ont été la cible d’attaques aériennes russes mardi, tuant au moins 18 personnes.

En décembre, la Russie a accusé l’Ukraine d’avoir mené une « attaque terroriste » contre des civils dans la ville de Belgorod, après que 25 personnes aient été tuées.

La semaine dernière, le Kremlin a accusé Kiev d’avoir tué 27 personnes lors d’une attaque contre la ville ukrainienne de Donetsk, occupée par la Russie. L’Ukraine a nié cette affirmation.