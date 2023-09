Zelensky accuse le Conseil de sécurité de l’ONU d’inaction face à l’invasion russe

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé mercredi ce qu’il a qualifié d’inaction du Conseil de sécurité de l’ONU face à l’invasion de son pays par la Russie, lors d’une rare interaction avec de hauts responsables politiques russes au sein des Nations Unies. Zelensky a exigé que les pays qui violent les principes de l’ONU et envahissent injustement d’autres pays soient suspendus de leur siège au Conseil de sécurité, s’exprimant à quelques pas du fougueux ambassadeur de Russie auprès de l’ONU, Vasily Nebenzya, qui feuilletait son téléphone et regardait devant lui avec ambivalence tandis que le Le dirigeant ukrainien a pris la parole.

« La majeure partie du monde reconnaît la vérité sur cette guerre », a déclaré Zelensky à la Chambre. « Nous devons reconnaître que l’ONU se trouve dans une impasse sur les questions d’agression », a-t-il déclaré. « Les dirigeants du monde recherchent de nouvelles plates-formes et alliances susceptibles de réduire l’ampleur désastreuse des problèmes, des problèmes qui sont résolus ici, entre ces murs, par la rhétorique plutôt que par de véritables solutions, avec l’aspiration à un compromis avec les tueurs plutôt qu’à protéger des vies. »

La comparution de Zelensky à un débat du Conseil de sécurité de l’ONU a eu lieu un jour avant ce que les responsables américains et ukrainiens considèrent comme une série de conversations cruciales à Washington. Il devrait rencontrer le président Biden à la Maison Blanche et s’adresser aux dirigeants du Congrès dans un contexte de fissures dans le soutien républicain à la poursuite du financement de l’effort de guerre de l’Ukraine.

Son action à Washington a reçu un coup de pouce mercredi lorsque le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Calif.), a accepté d’organiser une réunion avec lui et d’autres membres de la Chambre jeudi matin. Cette évolution fait suite à des jours d’ambiguïté de la part du leader républicain, qui avait refusé de dire s’il parlerait à Zelensky alors que certains membres de son caucus fractionné cherchaient à réduire le soutien américain à la guerre.

Le débat au Conseil de sécurité de l’ONU était la deuxième apparition de Zelensky à la réunion de l’ONU, après son discours devant l’assemblée plénière de mardi. Son discours de mercredi était rempli de propositions spécifiques visant à élargir la représentation au Conseil de sécurité et à suspendre le droit de veto de la Russie sur cet organe, ce qui a contrecarré les propositions les plus punitives de l’ONU en réponse à l’invasion.

Mais c’est la proximité de Zelensky avec la délégation russe qui a le plus pesé mercredi. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov n’a pas assisté à la comparution de Zelensky.

Au lieu de cela, c’était Nebenzya qui occupait le siège russe à la table. Il n’a jeté qu’un bref coup d’œil au dirigeant ukrainien alors que Zelensky se plaignait de « l’agresseur » russe et évoquait ce qu’il appelait la nécessité d’une plus grande représentation mondiale parmi les membres permanents.

Zelensky a quitté le Conseil de sécurité à la suite de ses remarques devant l’organisation mondiale, refusant une confrontation avec Lavrov, aucun des deux responsables ne semblant intéressé à honorer l’autre de sa présence.

Le départ anticipé de Zelensky signifie également qu’il n’a pas entendu les remarques des principaux alliés occidentaux, notamment le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a utilisé son temps de parole pour accuser la Russie de faire preuve de « mépris » à l’égard du système de l’ONU.

Le président russe Vladimir Poutine « parie que s’il continue à redoubler de violence, que s’il est prêt à infliger suffisamment de souffrances à suffisamment de personnes, le monde cédera à ses principes et l’Ukraine cessera de se défendre », a déclaré Blinken. « Mais les Ukrainiens n’abandonnent pas. »

Lavrov, arrivé au Conseil peu avant de prononcer son discours, a critiqué les États-Unis pour leur ingérence en Ukraine, accusant Washington d’avoir acheté des responsables ukrainiens. Il a également attaqué le Conseil de sécurité pour son respect « sélectif » de la Charte des Nations Unies.

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Zhaoxu, a salué les efforts de la Chine pour faciliter les négociations dans le conflit, affirmant que son pays avait « joué un rôle positif et constructif » dans la tentative de résoudre la crise grâce à son plan de paix en 12 points. Ce document, qui appelle à mettre fin aux hostilités et à entamer des pourparlers de paix, a suscité peu de critiques de la part de la plupart des pays, mais il n’a pas gagné en popularité depuis que Pékin l’a présenté plus tôt cette année.

Alors que les dirigeants et les diplomates entraient dans la salle avant le débat, personne ne semblait vouloir parler aux Russes. Pendant que les autres se mélangeaient, Nebenzya s’asseyait seul à la table incurvée et se retournait de temps en temps pour échanger des mots avec les autres diplomates russes derrière lui.

Puis, alors que les débats commençaient, il a interrompu le débat, tentant d’utiliser des règles de procédure pour forcer les Ukrainiens à parler après tous les membres du Conseil de sécurité, plutôt qu’au début.

«Ils essaient de transformer [the Security Council] dans un one-man stand-up show », a déclaré Nebenzya.

Le Premier ministre albanais Edi Rama, qui occupe ce mois-ci la présidence du conseil, a riposté en déclarant : « Il existe une solution à cela, si vous êtes d’accord. Si vous arrêtez la guerre, le président Zelensky ne prendra pas la parole.»

Le veto de la Russie « a paralysé le Conseil mais ne l’a pas réduit au silence », a-t-il déclaré plus tard au cours du débat.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a également appelé à la fin de la guerre, condamnant l’action russe qui, selon lui, mettait en danger non seulement les Ukrainiens mais aussi le monde entier. « L’invasion de l’Ukraine par la Russie, en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international, aggrave les tensions et les divisions géopolitiques, menace la stabilité régionale, accroît la menace nucléaire et crée de profondes fissures dans notre monde de plus en plus multipolaire », a-t-il déclaré.

« La guerre a tué ou blessé des dizaines de milliers de civils », a-t-il déclaré, « détruit des vies et des moyens de subsistance, traumatisé une génération d’enfants, déchiré des familles et des communautés, dévasté l’économie et transformé de vastes zones de terres agricoles en champs de mines mortels ».

À Moscou, Poutine a accueilli le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et a salué « le haut niveau » des relations entre Moscou et Pékin, soulignant comment les nations ont trouvé un terrain d’entente contre « l’hégémonie » américaine.

« En ce qui concerne les affaires internationales, nous défendons ici une position unie sur la formation d’un monde multipolaire, et non d’un monde fondé sur des règles que personne n’a vues et qui changent chaque jour au profit de ceux qui ont inventé cette absurdité. formule », a déclaré Poutine.

Mary Ilyushina à Riga, Lettonie, Sarah Dadouch à Beyrouth, Abigail Hauslohner et Karen DeYoung à Washington ont contribué à ce rapport.