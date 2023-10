Zelensky accuse la Russie de « terrorisme » après le bombardement d’un village ukrainien qui a fait 52 morts : « un mal absolu »

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a évoqué la récente attaque russe qui a tué des dizaines de personnes dans un village ukrainien dans un discours jeudi, lorsqu’il a critiqué la Russie pour avoir frappé des sites civils.

Zelensky a parlé jeudi en Espagne du bombardement du village de Hroza, dans la région de Kharkiv, qui a tué au moins 52 personnes.

« Aujourd’hui, les terroristes russes ont lancé une attaque qu’on ne peut même pas qualifier de bestiale. Parce que ce serait une insulte aux bêtes. Une frappe délibérée de missile sur un village de la région de Kharkiv, visant une épicerie et un café », a déclaré Zelenskyy. Jeudi.

Il a poursuivi : « Les militaires russes ne pouvaient pas ignorer l’endroit où ils frappaient. Ce n’était pas une attaque aveugle. Les gens s’étaient rassemblés là pour un repas commémoratif, un repas commémoratif chrétien. Qui pourrait lancer un missile sur eux ? Qui ? Seulement le mal absolu. »

UNE GRÈVE RUSSE CONTRE UN CAFÉ UKRAINIEN FAIT AU MOINS 51 MORTS ALORS QUE ZELENSKYY D’UKRAINE VISITE L’ESPAGNE

Le chef d’état-major présidentiel Andrii Yermak et le gouverneur de Kharkiv Oleh Syniehubov ont annoncé jeudi que les forces russes avaient bombardé un magasin et un café à Hroza vers 13 heures. Seuls des citoyens avaient été tués, dont un enfant.

« Plus de 50 personnes ont été tuées, dont un enfant, un garçon de 6 ans. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches », a déclaré le président ukrainien. « Les blessés reçoivent l’assistance nécessaire et je suis reconnaissant envers tous ceux qui aident. »

La Russie prétend déjouer une attaque majeure de drones en Ukraine alors que Kiev fait face à l’épuisement de ses stocks d’armes et de munitions

« Le terrorisme russe doit être vaincu. Et le monde a les moyens d’y parvenir. La clé est l’unité. La clé est de croire en la liberté et de protéger les vies », a déclaré Zelensky.

Il a ajouté : « Aujourd’hui, notre principal message au monde est le suivant : le mal ne peut pas prévaloir. Et ce n’est que maintenant, seulement en Ukraine, que cette position morale de principe peut être maintenue. Mais ensemble, tous ensemble !

La Russie a ciblé l’Ukraine avec des drones lors d’une autre attaque majeure jeudi matin, frappant les régions du sud d’Odessa, Mykolaïv et Kirovohrad. Les défenses aériennes du pays ont intercepté 24 des 29 drones de fabrication iranienne utilisés lors de l’attaque, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne.

Le jour des attentats, Zelensky assistait à un sommet de la Communauté politique européenne à Grenade en Sud de l’espagne pour demander une aide supplémentaire à l’organisme international.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a appelé à « un système de défense aérienne supplémentaire pour l’Ukraine, des artilleries et des obus supplémentaires, des missiles à longue portée et des drones supplémentaires pour nos soldats, ainsi que des formats supplémentaires de soutien et de garanties de sécurité pour les nations menacées par la Russie » pour aider à protéger l’Europe d’une agression potentielle. par Moscou.

Le groupe a été formé à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022.