Zelensky accuse la Russie de chantage à l’approvisionnement alimentaire et de perpétration d’un « génocide » contre l’Ukraine lors d’un discours à l’ONU

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est exprimé en personne aux Nations Unies mardi, accusant la Russie d’avoir tout transformé en armes, depuis les approvisionnements alimentaires jusqu’à l’énergie nucléaire, dans son désespoir de conquérir son pays.

« Lorsque la haine est utilisée comme arme contre une nation, elle ne s’arrête jamais là », a déclaré Zelenskyy devant l’Assemblée générale des Nations Unies lors de la session de mardi de la semaine de haut niveau.

« Le but de la guerre actuelle contre l’Ukraine est de transformer notre terre, notre peuple, nos vies, nos ressources en armes contre vous – contre l’ordre international fondé sur des règles », a-t-il ajouté.

« Depuis le début de la guerre à grande échelle, les ports ukrainiens du Noir et de l’Azov sont bloqués par la Russie », a-t-il déclaré. « Jusqu’à présent, nos ports sur le Danube sont restés une cible pour les missiles et les drones, et il s’agit clairement d’une tentative russe de transformer la pénurie alimentaire en arme sur le marché mondial en échange de la reconnaissance d’une partie, sinon de la totalité, des territoires capturés. »

L’année dernière, les Nations Unies ont négocié un accord entre les nations en guerre pour sécuriser le commerce vital des céréales, l’Ukraine et la Russie représentant environ 25 % du blé mondial, d’où le surnom de l’Ukraine de « grenier de l’Europe ».

À l’été 2023, Moscou a annoncé avoir mis fin à l’accord, puis a attaqué les ports ukrainiens un jour plus tard dans le cadre de « frappes de vengeance massives » qui, selon la Russie, compenseraient les attaques de Kiev contre les ponts reliant la péninsule de Crimée, que la Russie a tenu depuis sa première incursion en 2014.

La Russie a particulièrement concentré ses attaques sur Odessa, où elle a détruit 60 000 tonnes de céréales, selon le ministère ukrainien de l’Agriculture.

Zelensky a de nouveau évoqué la campagne continue d’enlèvements d’enfants ukrainiens menée par la Russie, qui a jeté les bases de l’émission par la Cour pénale internationale (CPI) d’un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine.

L’ambassadeur américain auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Michael Carpenter, a révélé en juillet de l’année dernière que les États-Unis disposaient d’informations selon lesquelles, au cours de ce seul mois, des « milliers » d’enfants avaient été transférés des zones d’Ukraine contrôlées par la Russie vers la Russie elle-même.

Zelensky a plaidé mardi auprès de l’ONU : « Que va-t-il leur arriver ?

« Ces enfants en Russie apprennent à haïr l’Ukraine et tous les liens avec leurs familles sont rompus. Et c’est clairement un génocide », a déclaré Zelensky, réitérant que la haine contre un pays « ne s’arrête jamais » et que la Russie poursuivra sa campagne contre les autres. pays s’il réussit en Ukraine.

« Certaines parties de la Moldavie et de la Géorgie restent occupées », a-t-il ajouté. « La Russie a réduit la Syrie en ruines, et sans la Russie, les armes chimiques n’auraient jamais été utilisées en Syrie. »

« La Russie a presque avalé la Biélorussie », a-t-il poursuivi. « Cela menace évidemment le Kazakhstan et d’autres États baltes, et le but de la guerre actuelle contre l’Ukraine est de transformer nos terres, notre peuple, nos vies, nos ressources en une arme contre vous – encore une fois, contre l’ordre international fondé sur des règles. »

« De nombreux sièges dans la salle de l’Assemblée générale de l’ONU pourraient devenir vides si la Russie réussit dans sa trahison et son agression », a-t-il souligné.

La Russie aura l’occasion de s’adresser à l’Assemblée générale samedi lorsque le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est attendu à la tribune. L’ambassadeur adjoint de l’ONU, Dmitri Polyansky, était assis à la place de la Russie pendant le discours de Zelensky.

