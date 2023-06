Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

L’Ukraine a de nouvelles preuves que la Russie prépare une attaque « terroriste » contre la centrale électrique de Zaporizhzhia qui entraînera une fuite radioactive, a averti le président Volodymyr Zelensky.

Le Kremlin a rejeté l’allégation comme « un autre mensonge » et a déclaré qu’une équipe d’inspecteurs nucléaires des Nations Unies avait visité l’usine et avait tout évalué.

Dans une déclaration vidéo, M. Zelensky a déclaré que Kiev avait reçu des informations sur une attaque contre l’installation – la plus grande centrale nucléaire d’Europe – qui est actuellement occupée par la Russie.

Il a ajouté qu’ils avaient partagé les informations avec des partenaires, notamment les États-Unis, la Chine, l’Europe, le Brésil et l’Inde.

« Les services de renseignement ont reçu des informations selon lesquelles la Russie envisageait le scénario d’un acte terroriste à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia – un acte terroriste avec fuite de rayonnement », a-t-il déclaré.

« Le rayonnement n’a pas de frontières nationales. Celui qu’il frappera n’est dissuadé que par la direction du vent », a-t-il ajouté.

« Cette fois, cela ne devrait pas être comme Kakhovka », a-t-il déclaré, faisant référence au barrage hydroélectrique que Kiev, selon Moscou, a explosé au début du mois.

« Le monde a été averti, donc le monde peut et doit agir. »

M. Zelensky n’a pas précisé sur quelles preuves l’Ukraine fondait cette affirmation. Cette semaine, le chef du renseignement militaire du pays a accusé la Russie d’exploiter la piscine de refroidissement utilisée pour refroidir les réacteurs de la centrale.

Le complexe de six réacteurs est occupé depuis peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par les forces de Moscou en février de l’année dernière.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, est vue en arrière-plan du réservoir peu profond de Kakhovka après l’effondrement du barrage au début du mois (PA)

Les deux parties se sont mutuellement accusées d’avoir bombardé la vaste installation, et les efforts internationaux pour établir une zone démilitarisée autour d’elle ont échoué jusqu’à présent.

Les responsables ukrainiens ont déclaré L’indépendant que la Russie utilise des «tactiques de la terre brûlée» pour saboter une nouvelle contre-offensive ukrainienne et pourrait n’avoir aucun scrupule à cibler la centrale électrique de Zaporizhzhia si elle est coincée.

Kiev a sonné l’alarme après l’explosion du barrage de Kakhovka le 6 juin, déversant des millions de mètres cubes d’eau dans le sud de l’Ukraine – un acte qu’elle a imputé à la Russie. Le torrent d’eau a submergé des villes et des villages entiers et laissé des dizaines de milliers de personnes sans accès à l’eau courante. Moscou a nié les accusations.

« Nous savons que les Russes peuvent le faire, nous savions qu’ils pourraient faire sauter le barrage de Kakhovka et nous savons qu’ils pourraient cibler le [Zaporizhzhia] centrale électrique », a déclaré Taras Tyshchenko, chef du centre de contrôle et de prévention des maladies de la ville de Zaporizhzhia L’indépendant.

Dans les installations du ministère de la Santé, les équipes de Tyshchenko testent déjà l’air et l’eau pour détecter les radiations et les maladies après l’explosion du barrage.

M. Tyshcehno a déclaré que les mêmes équipes étaient préparées au pire scénario : trois cycles de formation avaient déjà eu lieu au cas où la centrale nucléaire serait visée.

« Il s’agit d’une menace très sérieuse, dont l’ampleur ne peut être prédite à l’avance », a-t-il déclaré.

« Cet incident ne sera pas local ou même national, c’est un incident mondial. Cela aura un impact significatif sur l’environnement non seulement dans la région de Zaporizhzhia, dans la région de Dnipro ou dans l’ensemble de l’Ukraine.

Un militaire ukrainien de la 28e brigade tire avec un canon Maxim vers des positions russes sur la ligne de front dans la région orientale de Donetsk (PA)

« Ce sera un incident qui peut certainement affecter tous nos pays voisins, en particulier ceux qui ont accès à la mer Noire. »

Il a déclaré qu’une évacuation à grande échelle de la zone sous contrôle ukrainien autour de la centrale nucléaire pourrait être déclenchée dans les 15 minutes suivant les premiers rapports d’explosion.

Après cela, les habitants de la zone touchée seraient invités à se mettre à l’abri. Des comprimés d’iodure de potassium (qui peuvent aider à lutter contre l’empoisonnement par les radiations) avaient été distribués en septembre. Les équipes d’urgence testeraient ensuite l’environnement pour trouver des itinéraires sûrs.

« Pourquoi ils font cela, seule la Russie le sait », a ajouté M. Tyshcehno.

« Les premières personnes qui seront touchées seront leurs propres unités et les personnes qui les soutiennent à proximité de l’usine. »

L’Ukraine a subi le pire accident nucléaire au monde en 1986 alors qu’elle faisait partie de l’Union soviétique. Des nuages ​​de matières radioactives se sont répandus dans une grande partie de l’Europe après une explosion et un incendie à la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Le pont endommagé de Chonhar reliant les parties russes de la région ukrainienne de Kherson à la péninsule de Crimée (via Reuters)

Ailleurs, l’un des rares ponts reliant la péninsule de Crimée au continent ukrainien a été frappé tôt jeudi, ont déclaré des responsables soutenus par la Russie, coupant l’une des principales voies d’approvisionnement des forces russes dans le sud de l’Ukraine.

Les deux ponts parallèles de Chonhar ont tous deux été endommagés mais personne n’a été blessé, a déclaré le gouverneur russe installé à Kherson occupé, Vladimir Saldo – ajoutant qu’il était probable que des missiles Storm Shadow à longue portée fournis par la Grande-Bretagne aient été utilisés. L’agence de presse russe RIA a par la suite cité un porte-parole d’enquêteurs militaires disant que des marques trouvées sur les restes de l’un des missiles suggéraient qu’il avait été fabriqué en France.

Les autorités ukrainiennes n’ont pas immédiatement commenté et ne confirment généralement pas les attaques spécifiques. Mais Kiev a déclaré vouloir reprendre la Crimée – annexée par Moscou en 2014 – et chasser toutes les forces russes de son territoire.

Dans sa dernière mise à jour sur les combats à travers le pays, l’armée ukrainienne a fait état jeudi d’un « succès partiel » dans le sud-est et l’est. Abordant les progrès globaux de la contre-offensive de Kiev lors de la conférence sur la relance de l’Ukraine à Londres, le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal a déclaré que l’armée ukrainienne avait avancé de sept kilomètres et repris un territoire comprenant huit villages au cours des deux dernières semaines.

« En tant que président de l’Ukraine [has] dit, la contre-offensive n’est pas un film hollywoodien. Ce n’est pas une marche facile », a déclaré M. Shmyhal. « La contre-offensive est un certain nombre d’opérations militaires. Parfois c’est offensif, parfois c’est défensif. Parfois, il peut s’agir de pauses tactiques. Malheureusement, lors de notre préparation à cette contre-offensive, les Russes se préparaient aussi. Il y a donc tellement de champs de mines, ce qui ralentit vraiment les choses.

« Nous ferons des opérations offensives très intelligentes et à cause de cela, cela prendra du temps », a déclaré le Premier ministre. « Nous devons tous faire preuve de patience et nous verrons des résultats. »