Zelensky accuse la Chine d’aider la Russie à saboter le sommet de paix en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Chine d’aider la Russie à perturber une prochaine conférence de paix sur la guerre en Ukraine.

S’exprimant lors de la première conférence asiatique sur la sécurité à Singapour, M. Zelensky a affirmé que la Russie avait utilisé des diplomates chinois dans la région asiatique au sens large pour influencer et dissuader les pays de participer au sommet de la paix, qui doit se tenir au Burgenstock Resort, en Suisse centrale, les 15 et 16 juin. .

« La Russie, en utilisant l’influence chinoise dans la région, en utilisant également les diplomates chinois, fait tout pour perturber le sommet de paix », a déclaré M. Zelensky lors d’une conférence de presse au forum de défense de Shangri-La. « Il est malheureusement regrettable qu’un pays aussi grand et puissant que la Chine soit un instrument entre les mains du gouvernement. [Russian leader Vladimir] Poutine. »

Il a ajouté que de telles actions ne constituaient « pas seulement un soutien à la Russie… mais aussi un soutien à la guerre ».

M. Zelensky a déclaré que l’Ukraine avait des propositions à faire lors du sommet comme base de paix, concernant la sécurité nucléaire, la sécurité alimentaire, la libération des prisonniers de guerre et le retour des enfants ukrainiens enlevés par la Russie. « Le temps presse et les enfants grandissent au pays de Poutine, où on leur apprend à haïr leur patrie », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’Ukraine était « prête à entendre diverses propositions et réflexions qui nous mèneraient (…) à la fin de la guerre et à une paix durable et juste » et que plus la participation au sommet serait grande, plus il serait probable que la Russie il faudra écouter, dit-il.

Dans ce qui n’est que le deuxième voyage de M. Zelensky en Asie depuis que Poutine a ordonné l’invasion de l’Ukraine en février 2022, les commentaires sur la Chine marquent une approche plus agressive de la part du dirigeant ukrainien envers Pékin. Il a déjà cherché à persuader la Chine de faire pression sur Moscou pour qu’elle mette fin à sa guerre.

Depuis un appel téléphonique entre M. Zelensky et le président chinois Xi Jinping il y a un an, l’administration ukrainienne a cherché à rencontrer des responsables chinois à tous les niveaux. Mais dimanche, M. Zelensky a déclaré que cela n’avait pas été accordé.

L’amiral Dong Jun, ministre chinois de la Défense, a nié, lors de la même conférence que M. Zelensky, que Pékin soutienne l’effort de guerre de la Russie. ( EPA )

L’Ukraine et la Suisse espéraient que la Chine participerait au sommet plus tard ce mois-ci, mais vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a signalé que cela était peu probable. La Chine avait appelé à une conférence de paix avec une participation égale de toutes les parties, y compris la Russie, qui n’a pas été invitée.

« Il existe encore un écart évident entre les modalités de la réunion et les exigences de la partie chinoise, ainsi que les attentes générales de la communauté internationale », avait déclaré Mme Mao à l’époque. « Cela rend difficile la participation de la Chine à la réunion. la réunion. »

Il s’agit d’un nouveau coup dur pour le sommet après qu’il a été annoncé le mois dernier que le président américain Joe Biden manquerait probablement l’événement pour assister à une étape de campagne en Californie avant l’élection présidentielle de novembre.

La Chine a adopté ce qu’elle considère comme une position neutre sur la guerre en Ukraine, mais ses échanges commerciaux avec la Russie se sont développés au cours des deux dernières années et demie, atténuant ainsi l’impact économique des sanctions occidentales.

Les agences de renseignement américaines, ukrainiennes et autres affirment également qu’il existe des preuves que des pièces chinoises se retrouvent dans l’armement russe, même si la Chine n’arme pas directement son voisin.

Grant Shapps, le secrétaire britannique à la Défense, a également affirmé qu’il existait des preuves que la Chine fournissait une « aide mortelle » à la Russie, dans des commentaires qui semblaient faire référence aux armes.

Plus tôt dimanche, le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, a déclaré aux participants au Dialogue de Shangri-La que son pays avait « promu les pourparlers de paix avec une attitude responsable ».

Il a ajouté : « Nous n’avons jamais fourni d’armes à aucune des parties au conflit. Nous avons imposé un contrôle plus strict sur l’exportation de biens à double usage et n’avons jamais rien fait pour attiser les flammes. Nous sommes fermement du côté de la paix et du dialogue.

Cependant, M. Zelensky a affirmé que le soutien de la Chine à la Russie garantirait que « la guerre durera plus longtemps », ce qui, selon lui, serait « mauvais pour le monde entier ».

« [China] je ne peux pas dire ça [they] accepter la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et en même temps être du côté du pays qui viole les principes de la Charte des Nations Unies et les principes de souveraineté et d’intégrité territoriale de l’Ukraine », a-t-il déclaré. Il a ajouté que les deux pays ne s’étaient pas rencontrés lors du sommet de Singapour ce week-end.