Zelensky aborde les explosions en Crimée alors que les photos suggèrent une perte majeure pour la Russie.

Le ministère russe de la Défense a minimisé l’étendue des dégâts, affirmant qu’une explosion de munitions n’avait fait aucune victime et qu’aucun équipement n’avait été détruit.

Mais des rapports de témoins faisant état de multiples explosions à la base – et des vidéos et des photographies publiées sur les réseaux sociaux montrant des panaches de fumée s’élevant de la scène et ce qui semblait être le cône de nez d’un avion à réaction – perçaient le récit du Kremlin.

Yury Podolyaka, un éminent blogueur militaire pro-russe connu pour publier des mises à jour quotidiennes depuis les lignes de front, a qualifié les explosions “d’acte de sabotage couplé à de la négligence”.

“A quoi ont pensé les commandants de cette unité militaire?” il a postulé dans un post vidéo. “J’ai beaucoup de questions pour les commandants de ce régiment de l’armée de l’air – comment pouvez-vous garder des munitions comme ça?”

Les responsables ont déclaré qu’au moins une personne avait été tuée et plus d’une douzaine blessée. Sergei Aksyonov, le chef de la Crimée installé par le Kremlin, a déclaré mercredi qu’au moins 62 immeubles d’appartements et 20 structures commerciales avaient été endommagés. Il a déclaré l’état d’urgence et relevé le niveau de menace terroriste sur la péninsule.

Depuis qu’elle a pris la Crimée à l’Ukraine en 2014, la Russie l’a fortement militarisée et l’a utilisée comme point de départ vital pour les opérations militaires depuis son invasion plus large de l’Ukraine le 24 février. Malgré tout, l’attaque contre la base aérienne suggère que Les forces ukrainiennes peuvent y mener des opérations de guérilla.

Christoph Köttl et Ivan Nechepurenko reportage contribué.