Zelensky à Prague alors que l’Ukraine pousse les objectifs de l’OTAN

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi à Prague dans une vague diplomatique dans les pays de l’OTAN alors que Kiev pousse à rejoindre l’alliance de défense et exige plus d’armes pour sa contre-offensive contre la Russie.

Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, est toujours en Russie, a déclaré le président biélorusse plus tôt, soulevant des questions sur l’accord visant à mettre fin à la mutinerie du chef mercenaire le mois dernier.

Zelensky a effectué une visite officielle à Sofia jeudi pour discuter de l’adhésion à l’OTAN et des livraisons d’armes avec la Bulgarie, un important soutien et producteur de munitions.

Il s’est ensuite rendu à Prague pour rencontrer son homologue tchèque Petr Pavel avant des entretiens prévus vendredi à Istanbul avec le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan, un important courtier dans le conflit.

Zelensky a déclaré aux journalistes que la lenteur des livraisons d’armes à l’Ukraine avait retardé la contre-offensive prévue par Kiev, permettant à la Russie de renforcer ses défenses dans les zones occupées.

LIRE | Quatre morts après une frappe de missile sur un immeuble à Lviv en Ukraine

Lors de sa visite d’une journée à Sofia, Zelensky s’est entretenu avec le Premier ministre bulgare Nikolay Denkov et a rencontré des responsables de haut niveau, dont le président Rumen Radev.

La Bulgarie et l’Ukraine ont également signé une déclaration conjointe sur l’intégration euro-atlantique du pays déchiré par la guerre et un mémorandum de coopération dans le domaine de l’énergie.

Le Kremlin a critiqué la visite de Zelensky en Bulgarie, affirmant que le dirigeant ukrainien tentait « d’entraîner » d’autres pays dans le conflit.

Le Kremlin a déclaré que l’objectif de l’Ukraine de rejoindre l’alliance de défense la plus puissante du monde menaçait sa sécurité avant de lancer son invasion en février 2022.

Prigozhin ‘pas en Biélorussie

Le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a négocié un accord pour mettre fin à la révolte de Prigozhin – le défi le plus sérieux au régime du président russe Vladimir Poutine – qui devait voir le mercenaire se diriger vers l’exil biélorusse.

« En ce qui concerne Prigozhin, il est à Saint-Pétersbourg … Il n’est pas en Biélorussie », a déclaré Loukachenko, qui a dirigé la Biélorussie isolée pendant près de trois décennies, aux journalistes des médias étrangers à Minsk.

Loukachenko a déclaré qu’il savait « à coup sûr » que Prigozhin était libre.

Le Kremlin a déclaré qu’il « ne suivait pas » les mouvements de Prigozhin, près de deux semaines après la mutinerie qui a vu des combattants armés marcher vers Moscou.

Loukachenko a déclaré que les mercenaires de Wagner n’avaient pas encore établi de base en Biélorussie, malgré une offre du Kremlin aux participants à la tentative de mutinerie de déménager.

Des images diffusées par les médias russes mercredi ont montré des policiers entrant dans la résidence de Prigozhin, un vaste et luxueux manoir avec un hélicoptère stationné sur le terrain, apparemment le 25 juin.

L’insurrection ratée a remis en question l’avenir de Wagner, qui a été accusé par l’Occident de déstabiliser des pays instables au Moyen-Orient et en Afrique.

Le plafond a commencé à tomber

Les commentaires de Loukachenko sont intervenus quelques heures après ce que le maire de Lviv a qualifié de la plus grande attaque contre des infrastructures civiles dans la ville de l’ouest de l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe.

Le ministre de l’Intérieur Igor Klymenko a écrit sur Telegram que les missiles avaient frappé un immeuble résidentiel et détruit ses étages supérieurs.

Au moins cinq personnes ont été tuées dans l’attaque et 37 autres ont été blessées, dont un enfant, des fonctionnaires et les services d’urgence.

L’UNESCO a condamné l’attentat à la bombe contre un bâtiment historique à Lviv et a exprimé « ses sincères condoléances » aux familles des victimes, affirmant que l’attaque violait les conventions internationales protégeant le patrimoine et les biens culturels pendant les conflits armés.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses frappes de précision à longue portée du jour au lendemain avaient touché toutes les cibles désignées, dans un communiqué qui ne mentionnait pas spécifiquement Lviv.

Les sauveteurs travaillaient pour atteindre ceux qui étaient encore pris au piège, et des images de l’AFP ont montré des secouristes en train de nettoyer les décombres et le bois du premier étage éventré d’un immeuble.

Des voitures couvertes de poussière et aux vitres soufflées bordaient un trottoir empilé de débris.

« Je me suis réveillé dès la première explosion, mais nous n’avons pas eu le temps de quitter l’appartement », raconte Olya, 37 ans, à l’AFP.

« Il y a eu une deuxième explosion, le plafond a commencé à tomber, ma mère a été immédiatement touchée », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté:

Je suis arrivé à la fenêtre, j’ai commencé à crier et au bout d’une demi-heure environ, les sauveteurs m’ont attrapé, m’ont sorti et m’ont emmené au 8e hôpital. Je suis revenu et j’ai découvert que ma mère était morte, mes voisins étaient morts. À ce stade, il semble que j’étais le seul à avoir survécu du quatrième étage. C’est un miracle.