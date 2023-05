Zelensky a poussé à des attaques audacieuses à l’intérieur de la Russie, selon des documents divulgués

Commentez cette histoire Commentaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a gagné la confiance des gouvernements occidentaux en refusant d’utiliser les armes qu’ils fournissent pour des attaques à l’intérieur de la Russie et en donnant la priorité au ciblage des forces russes à l’intérieur des frontières ukrainiennes. Mais à huis clos, le dirigeant ukrainien a proposé d’aller dans une direction plus audacieuse – occuper des villages russes pour gagner du poids sur Moscou, bombarder un oléoduc qui transfère du pétrole russe vers la Hongrie, membre de l’OTAN, et aspirer en privé à des missiles à longue portée pour toucher des cibles à l’intérieur des frontières de la Russie, selon des documents classifiés du renseignement américain détaillant ses communications internes avec les principaux collaborateurs et chefs militaires.

Les documents, qui n’ont pas été divulgués auparavant, font partie d’une fuite plus large de secrets américains diffusés sur la plateforme de messagerie Discord et obtenus par le Washington Post. Ils révèlent un leader aux instincts agressifs qui contrastent fortement avec son image publique d’homme d’État calme et stoïque résistant à l’assaut brutal de la Russie. Les informations ont été glanées grâce à des communications numériques interceptées, offrant un aperçu rare des délibérations de Zelensky au milieu des barrages de missiles russes, des attaques contre les infrastructures et des crimes de guerre.

Le Pentagone, où les hauts responsables militaires américains ont été informés des questions décrites dans les documents divulgués, n’a pas contesté l’authenticité des documents.

Dans certains cas, on voit Zelensky restreindre les ambitions de ses subordonnés ; dans plusieurs autres, c’est lui qui propose des actions militaires risquées.

Lors d’une réunion fin janvier, Zelensky a suggéré à l’Ukraine de « mener des frappes en Russie » tout en déplaçant des troupes terrestres ukrainiennes en territoire ennemi pour « occuper des villes frontalières russes non précisées », selon un document étiqueté « top secret ». L’objectif serait « de donner à Kiev un levier dans les pourparlers avec Moscou », indique le document.

Lors d’une réunion séparée fin février avec le général Valery Zaluzhny, le plus haut commandant militaire de l’Ukraine, Zelensky « a exprimé sa préoccupation » que « l’Ukraine ne dispose pas de missiles à longue portée capables d’atteindre les déploiements de troupes russes en Russie ni de quoi que ce soit pour les attaquer ». Zelensky a ensuite « suggéré que l’Ukraine attaque des lieux de déploiement non spécifiés à Rostov », une région de l’ouest de la Russie, en utilisant des drones à la place, selon un autre document classifié.

À la demande des États-Unis, l’Ukraine a repoussé les attentats anniversaires contre la Russie

Lors d’une réunion à la mi-février avec le vice-Premier ministre Yuliya Svrydenko, Zelensky a suggéré à l’Ukraine de « faire sauter » l’oléoduc Druzhba construit par les Soviétiques qui fournit du pétrole à la Hongrie. « Zelenskyy a souligné que … l’Ukraine devrait simplement faire sauter le pipeline et détruire le probable hongrois [Prime Minister] L’industrie de Viktor Orban, qui est fortement basée sur le pétrole russe », indique le document.

En détaillant la conversation, les responsables du renseignement admettent que Zelensky « exprimait de la rage envers la Hongrie et pouvait donc faire des menaces hyperboliques et dénuées de sens », une qualification qui n’accompagne pas les autres récits de Zelensky suggérant une action militaire audacieuse. Bien que la Hongrie fasse théoriquement partie de l’alliance occidentale, Orban est largement considéré comme le leader européen le plus favorable au Kremlin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait suggéré d’occuper des parties de la Russie, Zelensky, lors d’une interview avec The Post à Kiev, a rejeté les allégations des services de renseignement américains comme des « fantasmes » mais a défendu son droit d’utiliser des tactiques non conventionnelles pour la défense de son pays.

« L’Ukraine a parfaitement le droit de se protéger, et nous le faisons. L’Ukraine n’a occupé personne, mais vice versa », a déclaré Zelensky. « Quand tant de gens sont morts et qu’il y a eu des fosses communes et que notre peuple a été torturé, je suis sûr que nous devons utiliser toutes les astuces. »

L’utilisation de missiles à longue portée pour frapper à l’intérieur de la Russie est un sujet particulièrement sensible pour la Maison Blanche, qui craint depuis longtemps que le conflit en Ukraine ne dégénère et ne provoque une impasse catastrophique entre les États-Unis et la Russie, la plus grande puissance nucléaire du monde. pouvoirs.

Zelensky dit que la Maison Blanche ne lui a rien dit sur les fuites de renseignements

Bien que Washington ait donné à Zelensky des milliards de dollars d’armes avancées, le président Biden a régulièrement rejeté la demande du dirigeant ukrainien d’un ATACMS à longue portée, raccourci pour le système de missiles tactiques de l’armée, capable de frapper des cibles jusqu’à 185 miles de distance. Depuis le début de la guerre, Biden a déclaré que les États-Unis « n’encouragent ni ne permettent à l’Ukraine de frapper au-delà de ses frontières ».

Interrogé sur les renseignements indiquant qu’il avait pesé l’utilisation de missiles à longue portée pour frapper la Russie, Zelensky a déclaré que ce n’était pas quelque chose que l’Ukraine divertissait. « Personne dans notre pays n’a donné d’ordres d’offensives ou de frappes sur le territoire russe », a-t-il déclaré.

On ne sait pas si les États-Unis ont partagé les récits du complot de Zelensky avec les nations alliées, mais le président ukrainien continue de bénéficier du solide soutien des gouvernements occidentaux, qui lui ont fourni une gamme d’armes de plus en plus sophistiquées.

La semaine dernière, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays occidental à fournir à l’Ukraine des missiles à longue portée. Le Storm Shadow, un système de missile de croisière doté de capacités furtives, a une portée de 155 milles, dépassant de loin la portée de 50 milles des lanceurs HIMARS fournis par les États-Unis.

Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré vendredi que le missile donnerait à l’Ukraine « la meilleure chance » de se défendre et ne serait utilisé que « sur le territoire souverain ukrainien ». Un porte-parole de l’ambassade britannique à Washington a refusé de dire si les remarques divulguées de Zelensky pourraient faire réfléchir Londres sur sa décision.

L’administration Biden affirme que les commentaires interceptés de Zelensky ne sont pas la cause de la rétention d’ATACMS.

« L’Ukraine s’est engagée à plusieurs reprises à utiliser les armes fournies par les États-Unis de manière responsable et stratégique en cas de besoin pour contrer l’agression russe, et nous sommes convaincus que cela continuera d’être le cas », a déclaré un responsable américain de la défense qui, comme d’autres interrogés pour ce rapport, s’est exprimé sur la condition de l’anonymat pour discuter d’un sujet sensible.

Depuis l’année dernière, Zelensky a promis que l’Ukraine n’utiliserait jamais d’armes américaines pour frapper à l’intérieur de la Russie, un engagement que la Maison Blanche dit avoir tenu.

« Le président Zelensky a tenu les promesses qu’il avait faites au président Biden, et nous ne pensons pas que cela changera », a déclaré un haut responsable de l’administration.

L’une des raisons de ne pas fournir les missiles à longue portée est le « relativement peu d’ATACMS » dont disposent les États-Unis pour leurs propres besoins de défense, a déclaré le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées, à Defense One en mars.

Zelensky, cependant, a déclaré qu’il pensait que les États-Unis n’envoyaient pas d’armes parce qu’ils ne faisaient pas confiance à Kiev.

« Je pense qu’ils ont peur que nous puissions les utiliser sur le territoire de la Russie », a déclaré Zelensky au Post. « Mais je disais toujours à nos partenaires… ‘Nous avons un objectif prioritaire pour lequel nous dépensons les paquets de munitions que nous recevons, et nous les dépensons pour la désoccupation de territoires purement ukrainiens' », a-t-il déclaré.

Bien que rien n’indique que l’Ukraine ait utilisé des missiles occidentaux pour frapper le territoire russe, on ne peut pas en dire autant de l’utilisation par Kiev de drones armés.

Les explosions causées par des véhicules aériens sans pilote sont devenues monnaie courante en Russie, y compris à Rostov, où un drone s’est écrasé ce mois-ci dans une raffinerie de pétrole. Les responsables ukrainiens sont souvent timides face aux incidents, laissant entendre qu’ils sont responsables sans s’en attribuer directement le mérite.

Deux attaques de drones en décembre sur la base aérienne russe d’Engels à Saratov, à plus de 370 miles de la frontière ukrainienne, ont montré « que nous avons la capacité d’atteindre de nombreux kilomètres plus loin qu’ils ne pourraient l’espérer », Oleksiy Danilov, secrétaire de la Sécurité nationale et de la Défense de l’Ukraine. Conseil, a déclaré dans une interview plus tôt cette année.

Ce mois-ci, la Russie a accusé l’Ukraine d’avoir organisé une attaque de drone destinée à tuer le président Vladimir Poutine au Kremlin. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et vérifiées par The Post montrent deux drones se dirigeant vers le Kremlin vers 2h30 du matin, heure locale. L’allégation a été démentie avec force par des responsables ukrainiens, dont Zelensky.

Tous les documents classifiés ne montrent pas Zelensky poussant à une action plus agressive.

Un document décrit un plan élaboré par l’agence de renseignement militaire ukrainienne l’année dernière pour mener des attaques secrètes contre les forces russes en Syrie en utilisant l’aide secrète des Kurdes. Le complot détaillé aurait ouvert un nouveau champ de bataille à des milliers de kilomètres de l’Ukraine, mais en décembre, Zelensky a ordonné à ses collaborateurs de « cesser de planifier des opérations contre les forces russes en Syrie », indique le document, sans expliquer pourquoi le plan a été abandonné.

Zelensky, dans la récente interview, a déclaré qu’il se réservait le droit d’explorer une gamme d’options militaires.

« J’ai beaucoup de généraux avec qui je travaille », a déclaré Zelensky. « Et ce sont mes conversations personnelles. »

« La guerre concerne l’occupation de l’Ukraine », a-t-il ajouté. « L’Ukraine doit gagner. »

Khurshudyan a rapporté de Kyiv. Siobhán O’Grady à Kiev a contribué à ce rapport.