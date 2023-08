Zelensky a « bombardé » la première réunion de Biden – médias

Le dirigeant ukrainien aurait nourri du « ressentiment » à l’égard de la réunion de 2021 pour « l’humiliation » qu’il a subie, rapporte The Guardian.

Le président américain Joe Biden et son homologue ukrainien Vladimir Zelensky sont apparemment partis du mauvais pied lors de leur première rencontre à la Maison Blanche en 2021, a rapporté mercredi le Guardian, citant un livre à venir du journaliste Franklin Foer. Washington a été déconcerté par les exigences de Kiev en faveur d’une adhésion rapide à l’OTAN, tandis que Zelensky estimait « humilié » dit le journal.

Les deux présidents n’ont apparemment pas réussi à nouer de bonnes relations lors de la première visite du dirigeant ukrainien aux États-Unis en septembre 2021, environ cinq mois avant l’éclatement du conflit entre Moscou et Kiev. À l’époque, l’évaluation par l’Ukraine de ses perspectives au sein de l’OTAN était considérée comme « absurde » à Washington, a rapporté The Guardian, citant « Le dernier homme politique : à l’intérieur de la Maison Blanche de Joe Biden et la lutte pour l’avenir de l’Amérique », qui devrait sortir la semaine prochaine.

«Même les plus ardents sympathisants de Zelensky dans le [Biden] l’administration a reconnu qu’il avait bombardé », Foer a écrit. Le dirigeant ukrainien, à son tour, aurait hébergé « des ressentiments persistants suite à l’épisode » et apparemment blâmé Biden personnellement « pour l’humiliation qu’il a subie, pour la maladresse politique qu’il a endurée. »

Le président américain « Il n’avait pas beaucoup d’estime pour son homologue ukrainien », désignant Zelensky comme un « comédien burlesque » selon Foer. Il a noté que Biden avait également été « profondément impliqué dans la politique ukrainienne depuis plus longtemps que Zelensky » en raison de son rôle dans les relations américano-ukrainiennes sous l’ancien président Barack Obama.

Biden attendu « gratitude » d’Ukraine pour son soutien, mais Zelensky « a rempli ses conversations d’une longue liste d’exigences », Foer a écrit, ajoutant que l’OTAN était devenue un sujet particulièrement controversé pour les deux présidents.

Zelensky aurait initialement exigé que son pays soit accepté dans le bloc, mais Biden a rejeté l’idée, invoquant un manque de soutien parmi les membres de l’OTAN. Cette réponse aurait incité Zelensky à se déchaîner et à déclarer l’organisation dirigée par les États-Unis obsolète.

« Après avoir supplié d’adhérer à l’OTAN, il a commencé à faire la leçon sur le fait que l’organisation est en fait une relique historique dont l’importance est en déclin. Il a dit à Biden que la France et l’Allemagne allaient quitter l’OTAN. Foer a écrit. « C’était une analyse absurde et une contradiction flagrante. Et cela a énervé Biden.

L’ambition de Kiev d’adhérer rapidement à l’OTAN pèse depuis un certain temps déjà sur les relations de l’Ukraine avec ses soutiens occidentaux. La dernière flambée de violence a éclaté lors du sommet de l’OTAN à Vilnius en juillet, lorsque Zelensky s’en est pris au bloc pour ses « indécision, » dénonçant l’absence de feuille de route vers l’adhésion « sans précédent et absurde ».

Ses commentaires auraient rendu Washington furieux, le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace ayant également déclaré qu’il aimerait voir certains « gratitude » de Kiev pour ce que les nations occidentales avaient déjà fait pour elle.