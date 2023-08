Zelensky à Athènes pour rencontrer les dirigeants de l’UE et des Balkans: responsables grecs

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri lundi à Athènes pour une visite officielle.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri lundi à Athènes pour une visite officielle, a indiqué le bureau du Premier ministre grec, et participera plus tard à un dîner informel avec les dirigeants de l’UE et des Balkans.

La Grèce a été un fervent partisan de l’Ukraine depuis l’invasion de la Russie, fournissant une aide humanitaire et des armes, notamment des véhicules de combat d’infanterie, des fusils d’assaut Kalachnikov, des lanceurs et des munitions.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis rencontre les dirigeants des Balkans jusqu’à mardi et organisera un dîner informel lundi soir en présence de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du chef du Conseil européen Charles Michel.

Les autres participants sont les présidents de la Serbie, de la Moldavie, du Monténégro et de la Roumanie, les premiers ministres du Kosovo, de la Macédoine du Nord, de la Bulgarie et de la Croatie, et la présidente du conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, a indiqué le bureau de Mitsotakis dans un communiqué.

Le bureau du Premier ministre grec a déclaré que le rassemblement marquait le vingtième anniversaire d’un sommet de Thessalonique en 2003 confirmant la perspective européenne des États des Balkans occidentaux.

Allié historiquement russe lié par des siècles de tradition et une foi chrétienne orthodoxe partagée, la Grèce sous Mitsotakis a condamné sans équivoque l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

La prochaine étape est la visite en Grèce. Nous sommes déjà arrivés. Une rencontre avec la présidente Katerina @PrésidenceGR Sakellaropoulou, négociations de fond avec le Premier ministre Mitsotakis @KMitsotakis et la délégation grecque. L’ordre du jour est tout ce que nous pouvons faire ensemble pour protéger la vie humaine et… — ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) 21 août 2023

L’année dernière, il a expulsé une douzaine de membres des missions diplomatiques et consulaires russes et accueille des milliers d’Ukrainiens et leurs familles.

En avril, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, s’est rendu dans la capitale grecque pour s’entretenir avec son homologue de l’époque, Nikos Panagiotopoulos.

Reznikov avait déclaré à l’époque que l’Ukraine, après la guerre, demanderait l’aide de la Grèce pour déminer la mer d’Azov et développer les forces navales du pays.

La Grèce a également proposé de reconstruire la maternité de Marioupol qui a été bombardée l’année dernière.

En avril 2022, Zelensky a prononcé un discours télévisé lors d’une session extraordinaire du parlement grec pour demander de l’aide pour Marioupol et Odessa, deux villes ukrainiennes qui comptent depuis des siècles d’importantes populations ethniques grecques.

La session a vu une rare participation de la chef de l’Etat grecque, la présidente Katerina Sakellaropoulou, et Zelensky a été ovationné par les ministres et députés grecs.

Les communistes grecs et un petit parti nationaliste ont boycotté l’événement.