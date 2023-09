Zelenskiy promet d’être entendu alors qu’il se prépare à son premier discours en personne à l’ONU depuis l’invasion russe

Volodymyr Zelenskiy s’adressera en personne à l’Assemblée générale de l’ONU mardi pour la première fois depuis l’invasion russe en février 2022, déclarant aux journalistes : « Pour nous, il est très important que tous nos mots, tous nos messages soient entendus. »

Le président ukrainien a fait ces remarques lors d’une visite à l’hôpital universitaire de Staten Island, où des soldats ukrainiens ont été soignés pour des amputations.

En 2022, Zelenskiy a envoyé un discours préenregistré à l’ONU dans lequel il a déclaré : « Nous pouvons restituer le drapeau ukrainien sur l’ensemble de notre territoire. Nous pouvons y parvenir par la force des armes, mais il nous faut du temps.»

Zelenskiy participera également mercredi à une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Ukraine, mais il ne sait pas s’il restera assis à la table en forme de fer à cheval de l’organe de 15 membres si le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, prend la parole.

« Et si aux Nations Unies il y a encore une place pour les terroristes russes, la question ne me concerne pas, je pense, mais c’est une question qui s’adresse à tous les membres des Nations Unies », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas sûr que nous choisirons le format.

Lorsqu’on lui a demandé s’il resterait dans la pièce pour écouter, Zelenskiy a répondu : « Je ne sais pas vraiment comment cela se passera. »

Lundi, le président ukrainien s’est rendu directement à l’hôpital depuis l’aéroport après son atterrissage à New York et a remis des médailles aux soldats blessés et à certains membres du personnel hospitalier.

« Merci de continuer à vous battre pour notre pays et à défendre ses frontières. Je remercie également les médecins et tous ceux qui soutiennent les soldats ukrainiens depuis le début de la guerre à grande échelle », a-t-il déclaré, selon un communiqué du bureau présidentiel. « Nous vous attendrons tous. Nous avons besoin de vous – tous les guerriers de l’Ukraine – pour vaincre l’ennemi. Merci pour votre service! Tout le monde est fier de toi ! Je vous souhaite rétablissement, victoire et retour à la maison !

Dans son discours de mardi, Zelenskiy devrait plaider auprès du monde entier et de Washington pour qu’ils continuent de l’aider à repousser l’invasion russe, près de 19 mois après le début de la guerre.

Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont fourni des armes et d’autres aides, et le Congrès américain évalue la demande du président Joe Biden de fournir jusqu’à 24 milliards de dollars supplémentaires en aide militaire et humanitaire. Les législateurs américains sont de plus en plus divisés sur la question de l’octroi de fonds supplémentaires à l’Ukraine.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré la semaine dernière que la réunion du conseil, convoquée par l’Albanie en tant que président pour septembre, serait simplement un « grand spectacle ».

Cette diplomatie intervient au milieu de progrès considérables de l’Ukraine autour de la ville très contestée de Bakhmut, avec la reprise du village tactiquement important de Klishchiivka dans ce qui marquerait la deuxième victoire notable de Kiev en trois jours.

Zelenskiy a déclaré dimanche dans son discours vidéo nocturne : « Aujourd’hui, je voudrais particulièrement féliciter les soldats qui, étape par étape, rendent à l’Ukraine ce qui lui appartient, notamment dans la région de Bakhmut. »

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva rencontrera également Zelenskiy à New York mercredi, a indiqué lundi le bureau de la présidence brésilienne.

Lula a préconisé la création d’un groupe de nations pour négocier la fin de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, mais en mai, il a déclaré que Moscou et Kiev étaient toutes deux responsables du conflit, provoquant la colère des États-Unis et des États européens qui soutiennent la résistance ukrainienne. l’invasion russe.

Zelenskiy devrait chercher à convaincre Lula que la guerre en Ukraine n’est pas un obstacle au progrès pour les pauvres du monde et que le sort de l’Ukraine est une question légitime pour le monde, pas seulement pour l’Europe.

Le mois dernier, le leader de gauche brésilien a déclaré aux journalistes que ni Zelenskiy ni le président russe Vladimir Poutine n’étaient prêts à la paix.

Volodymyr Zelenskiy rencontre un soldat ukrainien soigné aux États-Unis pour des blessures de guerre. Photographie : Eduardo Muñoz/Reuters

Lula et Zelenskiy ne se sont jamais rencontrés, bien qu’ils aient eu un appel vidéo en mars quelques jours après que le Brésil a voté en faveur d’une résolution de l’ONU appelant à la paix et exigeant que Moscou retire ses troupes.

Le gouvernement ukrainien a demandé une rencontre entre Zelenskiy et Lula après que les deux hommes ne se soient pas rencontrés lors du sommet du G7 dans la ville japonaise d’Hiroshima plus tôt cette année.

Le président Joe Biden devrait accueillir Zelenskiy jeudi à la Maison Blanche, et le dirigeant ukrainien devrait rencontrer les dirigeants du Congrès des deux partis politiques pendant son séjour à Washington. Le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré lundi qu’il rencontrerait Zelenskiy cette semaine.

Dans un article sur Telegram, Zelenskiy a déclaré qu’il prévoyait également de rencontrer des responsables militaires et commerciaux.

Avec Reuters et Associated Press