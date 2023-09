Zelenskiy prendra la parole à la réunion du Conseil de sécurité de l’ONU alors que Biden doit rencontrer Netanyahu – en direct

Les restrictions imposées par l’UE plus tôt cette année ont permis à la Pologne, à la Bulgarie, à la Hongrie, à la Roumanie et à la Slovaquie d’interdire les ventes intérieures de graines de blé, de maïs, de colza et de tournesol ukrainiens, tout en autorisant le transit de ces cargaisons pour l’exportation ailleurs.

Il a expliqué comment l’Ukraine et ses partenaires essayaient de contourner le blocus russe des ports de la mer Noire, mais il a vivement critiqué les voisins de l’Ukraine qui ont périodiquement bloqué l’exportation de produits ukrainiens vers l’ouest, de peur que cela ne concurrence la production nationale et ne fasse baisser les prix.

Nous essayons de ramener les enfants à la maison, mais le temps passe et que vont-ils leur arriver ? En Russie, on apprend à ces enfants à haïr l’Ukraine et tous les liens avec leurs familles sont rompus. Et c’est clairement un génocide.

« Jamais auparavant les enlèvements et les déportations massives n’ont fait partie de la politique gouvernementale. Pas jusqu’à présent », a déclaré Zelenskiy mardi, ajoutant que le gouvernement ukrainien connaissait les noms de dizaines de milliers d’enfants enlevés et disposait de « preuves de centaines de milliers d’autres kidnappés par la Russie dans les territoires ukrainiens occupés puis expulsés ».

Zelenskiy a déclaré qu’il donnerait plus de détails sur son plan de paix, basé sur la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, lors d’une session extraordinaire du conseil de sécurité mercredi. Il a déclaré que tous les dirigeants « qui ne tolèrent aucune agression » seraient invités à un sommet de paix. Il n’a pas précisé quand ni où la réunion aurait lieu, mais il a précédemment exprimé l’espoir qu’elle aurait lieu d’ici l’automne de cette année.

Volodymyr Zelenski a déclaré mardi à l’Assemblée générale de l’ONU que la Russie commettait un génocide en Ukraine et a exhorté les dirigeants du monde à assister à un sommet de paix pour aider à mettre fin à l’invasion et aux futures guerres d’agression.

les dirigeants du monde se réunissent à New York sur fond de guerre en Ukraine, de prix alimentaires élevés, d'une série de catastrophes liées au climat et de nouvelles crises politiques. en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine et à l'instabilité économique.

Pour une deuxième journée, les chefs d’État et de gouvernement d’au moins 145 pays devraient monter sur l’estrade lors de l’assemblée générale de cette année, présidée par le président de Trinité-et-Tobago. Denis François.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenski, devrait participer à une session spéciale du Conseil de sécurité de l’ONU sur la guerre menée par la Russie dans son pays, à laquelle participera également le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Lorsqu’on lui a demandé s’il resterait assis à la table en forme de fer à cheval des 15 membres si Lavrov parlait, Zelenskiy a répondu aux journalistes lundi : « Je ne sais pas vraiment comment cela se passera. »

Mardi, dans son premier discours en personne devant l’Assemblée générale de l’ONU depuis l’invasion à grande échelle de la Russie, Zelenskiy a accusé la Russie d’avoir commis un génocide en Ukraine et a exhorté les dirigeants du monde à assister à un sommet de paix pour aider à mettre fin à l’invasion et aux futures guerres d’agression. Il a déclaré qu’il donnerait plus de détails sur son plan de paix, basé sur la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, lors de la session extraordinaire de mercredi.

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden doit rencontrer le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, aujourd’hui, lors d’une réunion très attendue dans un contexte de relations tendues entre les deux dirigeants. Biden et Netanyahu – qui sont revenus au pouvoir il y a neuf mois – « discuteront d’une série de questions bilatérales et régionales axées sur les valeurs démocratiques partagées entre les États-Unis et Israël et sur une vision d’une région plus stable, plus prospère et plus intégrée, ainsi que comparer les points sur la manière de contrer et de dissuader efficacement l’Iran », a déclaré un porte-parole de la Maison Blanche.