Zelenskiy intensifie les critiques de la Croix-Rouge internationale sur l’inaction au barrage de Kharkhova

Volodymyr Zelenskiy – bien éduqué à réprimander l’Occident pour sa lenteur à fournir de l’aide – a déplacé sa ligne de critique du rythme auquel les armes ont atteint son pays à la lenteur de la réponse internationale à la catastrophe humanitaire et écologique causée par la rupture de la Barrage hydroélectrique de Kakhovka.

Avant de se rendre jeudi dans les zones touchées par les inondations, il a utilisé son discours du soir pour dire : « Des efforts à grande échelle sont nécessaires. Nous avons besoin que des organisations internationales, telles que le Comité international de la Croix-Rouge, se joignent immédiatement à l’opération de sauvetage et aident les habitants de la partie occupée de la région de Kherson. Chaque personne qui y meurt est un verdict sur l’architecture internationale existante et les organisations internationales qui ont oublié comment sauver des vies. S’il n’y a pas d’organisation internationale dans la zone de cette catastrophe maintenant, cela signifie qu’elle n’existe pas du tout et qu’elle est incapable de fonctionner.

Il a déclaré au journal allemand Der Bild que l’ONU et le CICR « ne sont pas là ».

Ses remarques reflètent sa colère que l’ONU – et de nombreux reportages internationaux – ne réfute pas encore les affirmations d’innocence russes sur la destruction du barrage, ou ne se concentre pas sur l’incapacité de la Russie à aider ceux de la rive gauche occupée à laquelle l’ONU et le CICR disent qu’ils se sont vu refuser l’accès par Moscou.

Mais sa critique n’est que sa dernière salve dans sa dénonciation de la performance du CICR en Ukraine, par opposition à la Croix-Rouge ukrainienne.

Zelenskiy et son entourage pensent que l’organisation basée à Genève a utilisé la couverture de la neutralité, du droit international et de la confidentialité pour masquer une faiblesse morale.

Dmytro Lubinets, le médiateur ukrainien pour les droits de l’homme, a déclaré le mois dernier qu’il est chaque jour « confronté au fait que la Croix-Rouge ne veut pas remplir ses fonctions. Mais pire que tout, la Croix-Rouge a un monopole et ne permet pas à d’autres organisations d’apparaître.

Il a déclaré: « Une organisation utilise son histoire, son nom, pour empêcher de faire quelque chose d’impactant. »

Lubinets a ajouté que l’Ukraine souhaitait la création d’une deuxième organisation avec une coresponsabilité pour accéder aux prisonniers politiques, arguant que la concurrence pourrait inciter le CICR à être plus proactif.

Une pomme de discorde a été l’approche du CICR à l’égard des combattants. La colère de l’Ukraine a été déclenchée par l’incapacité du CICR à accéder à Olenivka, un camp notoire dans l’est de l’Ukraine où des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens sont morts dans une explosion et un incendie en juillet.

Dans son allocution du 13 octobre, Zelenskiy a déclaré : « Je crois que le Comité international de la Croix-Rouge n’est pas un club avec des privilèges où l’on reçoit un salaire et on profite de la vie. La Croix-Rouge a des obligations, principalement d’ordre moral. Le mandat de la Croix-Rouge doit être rempli.

Le mois suivant, apparemment fatigué de l’inaction perçue, le bureau du président a annoncé la création d’un service d’information sur les droits de l’homme, affirmant que le CICR semblait incapable de dénoncer ou d’enquêter sur les violations des droits de l’homme par la Russie.

Dans son allocution plus tard ce mois-là devant le G20 à Bali, Zelenskiy s’est de nouveau lâché en disant : « 11 000 enfants [who were forcibly deported to Russia], des centaines de milliers d’adultes déportés, et … nous n’avons pas trouvé de soutien au sein du Comité international de la Croix-Rouge. Nous ne voyons pas qu’ils se battent pleinement pour l’accès aux camps où sont détenus les prisonniers ukrainiens et les prisonniers politiques, ou qu’ils aident à retrouver les Ukrainiens déportés.

Zelenskiy s’est demandé si le CICR pouvait plus revendiquer le droit légal et moral d’être les défenseurs du droit international humanitaire : « Et une telle auto-élimination est l’autodestruction de la Croix-Rouge en tant qu’organisation autrefois respectée.

En revanche, Zelenskiy a exprimé son admiration pour le style plus pugnace de Rafael Grossi, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique des Nations Unies, qui s’est rendu en Russie et en Ukraine pour maintenir la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia occupée par la Russie.

Le style naturel de la relativement nouvelle chef du CICR, une ancienne diplomate suisse, Mirjana Spoljaric Egger, est celui de la discrétion. Elle dit que le mandat du CICR signifie qu’il n’est pas un groupe de défense ou un organe capable de monter des enquêtes. Confrontée à un monde dans lequel le respect post-1945 d’un ordre fondé sur des règles convenues s’est érodé, elle ne peut pas entrer unilatéralement dans des camps de prisonniers ni ordonner la coopération des pays avec lesquels elle doit traiter. La confiance, la neutralité et la confidentialité accumulées sont des éléments essentiels du succès du CICR, estime-t-elle.

Elle a 1 000 employés en Ukraine et a récemment déclaré : « Plus vous vous rapprochez de la ligne de front, plus les gens savent à quel point la neutralité est importante car elle vous protège. Nous avons très peu de moyens d’assurer la sûreté et la sécurité de notre personnel autres que notre stricte neutralité et impartialité vieilles de 160 ans.

Elle fait également face à des coupes budgétaires. Le CICR a récemment annoncé qu’il devrait supprimer 1 800 emplois pour économiser 440 millions de dollars (350 millions de livres sterling) sur son budget de 3,2 milliards de dollars.

Des efforts étaient manifestement en cours jeudi pour rafistoler les relations avec des rencontres entre responsables onusiens et ukrainiens à Kherson. La Croix-Rouge ukrainienne soulignait également qu’elle était active sur le terrain.

Dans un communiqué, l’organisme humanitaire de l’ONU a déclaré avoir organisé le transport d’eau par camion et livré plus de 100 000 bouteilles d’eau potable, des comprimés de purification d’eau et des jerrycans aux communautés touchées dans la région de Kherson.

Le coordinateur de l’ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths, un diplomate britannique extrêmement expérimenté, insiste sur le fait que ses équipes sont déjà actives sur le terrain et qu’il s’efforçait d’accéder aux zones contrôlées par la Russie.