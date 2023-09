Zelenskiy fait face à des discussions difficiles à Washington au milieu de la bataille sur les dépenses du Congrès

Volodymyr Zelenskiy trouvera probablement sa dernière visite à Washington une occasion bien plus difficile que l’accueil en héros qui lui a été réservé il y a neuf mois.

Zelenskiy a été ovationné lors de son discours un discours à une séance conjointe du Congrès en décembre, mais jeudi matin, il n’y aura qu’une cérémonie minime, et le président ukrainien fait face à des conversations difficiles à huis clos lorsqu’il rencontre les dirigeants du Congrès qui sont au milieu d’une âpre bataille en matière de dépenses qui pourrait conduire à une fermeture du gouvernement.

Les Républicains ont proposé un projet de loi provisoire qui n’inclut pas le financement de l’Ukraine, une omission que le leader de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a qualifié d’« insulte à l’Ukraine et de cadeau à Poutine ».

En rapport: Zelenskiy estime que la seule façon de garantir la paix est une réforme fondamentale de l’ONU

« Je ne peux imaginer un pire accueil pour Zelenskiy », a déclaré Schumer.

Le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, a cependant clairement fait savoir à son parti qu’il aborderait avec un scepticisme considérable la demande en attente de Biden d’un montant supplémentaire de 24 milliards de dollars pour soutenir l’Ukraine.

« Zelenskiy est-il élu au Congrès ? Est-il notre président ? Je ne pense pas devoir commettre quoi que ce soit et je pense que j’ai des questions à lui poser », McCarthy a déclaré à ABC News.

« Où est la responsabilité concernant l’argent que nous avons déjà dépensé ? Quel est le plan pour la victoire ? Je pense que c’est ce que le public américain veut savoir », a ajouté McCarthy.

Les démocrates se poseront également des questions si la délégation ukrainienne présente des demandes concernant la technologie des drones. Les dirigeants du parti hésitent à fournir des systèmes d’armes qui pourraient être utilisés pour frapper le territoire russe, et des sources au Congrès affirment que Zelenskiy sera interrogé sur le rôle de Kiev dans récentes frappes sur Moscou et d’autres cibles situées au plus profond de la Russie.

Après sa visite sur la Colline, Zelenskiy traversera le Potomac jusqu’au Pentagone pour une réunion avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley.

Puis en milieu d’après-midi, il est attendu à la Maison Blanche pour rencontrer Joe Biden. Le président américain devrait annoncer un nouveau programme d’aide militaire de 325 millions de dollars à l’occasion de sa visite, mais ce programme ne comprendrait apparemment pas les missiles Atacms d’une portée de 300 km demandés par l’Ukraine.

Kiev souhaite que les Atacms aident ses forces à frapper profondément derrière les lignes russes pour perturber leurs approvisionnements et démoraliser les troupes ennemies retranchées. Il a été rapporté ces derniers jours que l’administration Biden s’orientait vers l’approbation de la fourniture des missiles. Zelenskiy a déclaré mardi à CNN qu’il était sûr que les négociations étaient « sur la ligne d’arrivée ».

Cependant, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré mercredi que le problème n’avait pas été résolu.

« Les Atacms ne sont pas exclus. Nous continuons à avoir des discussions ici, au sein des agences, sur ce système d’armes particulier, mais aucune décision n’a été prise », a déclaré Kirby aux journalistes.

Des responsables américains ont déclaré dans le passé que le Pentagone était préoccupé par le stock d’Atacms destinés aux besoins de la défense américaine et que la Maison Blanche voulait s’assurer qu’elle ne fournissait pas d’armes qui pourraient être utilisées pour frapper le territoire russe, de peur d’être considérée par Moscou comme un un combattant direct.

Marc Polymeropoulos, un ancien officier supérieur de la CIA, a déclaré que si le missile n’était pas accessible aux Ukrainiens, cela serait considéré comme « un échec malheureux » de la part de l’administration.

« Il est juste de se demander s’ils veulent vraiment que l’Ukraine l’emporte, ou simplement les forcer à s’asseoir à la table des négociations ? » Polymeropoulos a écrit sur les réseaux sociaux. « Cela montre la timidité des États-Unis et la Russie l’interprétera en conséquence. »