Zelenskiy affirme que l’Ukraine triomphera alors que le Canada promet une aide militaire accrue

(Bloomberg) — Le Premier ministre Justin Trudeau a dévoilé vendredi une nouvelle aide de plusieurs centaines de millions de dollars pour l’Ukraine, affirmant le soutien du Canada à ce pays lors d’une visite chaleureuse avec le président Volodymyr Zelenskiy à une époque d’hésitation de la part de certains autres alliés.

Le Canada a promis 650 millions de dollars canadiens (482 millions de dollars) sur trois ans pour fournir à l’Ukraine 50 véhicules blindés, y compris des véhicules d’évacuation médicale, qui seront construits en Ontario. Elle lancera également un groupe de travail chargé de donner des conseils sur les saisies d’actifs russes, notamment ceux des banques centrales.

Le Canada a donné des détails sur d’autres aides lors de la visite de Zelenskiy, qui faisait suite à un voyage aux États-Unis marqué par des divisions parmi les législateurs sur l’ampleur de l’aide nécessaire. Cela s’est également produit après que l’Ukraine et la Pologne se soient retrouvées dans un conflit public concernant les expéditions de céréales.

« L’Ukraine et le Canada sont pareils. Nous sommes debout et nous luttons pour la vie », a déclaré Zelenskiy dans un discours au Parlement, qui a été ovationné à plusieurs reprises par des législateurs de tous les partis politiques. « L’Ukraine, et non le génocide, sera victorieuse de cette guerre. »

Au Canada, qui abrite une importante diaspora ukrainienne, il existe de nombreux accords sur l’aide à l’effort de guerre. Lorsque le débat éclate, il a tendance à se concentrer sur la question de savoir si le Canada peut offrir une aide suffisante, compte tenu de son armée relativement petite. Trudeau n’a pas présenté de plan visant à augmenter les dépenses totales de défense à 2 % du produit intérieur brut, comme convenu par les membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

Le gouvernement Trudeau a néanmoins promis une aide financière et militaire d’environ 9 milliards de dollars canadiens (6,7 milliards de dollars) à l’Ukraine. Il a également sanctionné environ 2 700 personnes et entités liées à la guerre en Russie – en ajoutant plus de 60 à cette liste vendredi – et a accueilli 175 000 migrants ukrainiens depuis le début de la guerre, selon le gouvernement.

Le Canada prévoit dépenser environ 76 millions de dollars canadiens pour l’achat de 35 caméras de drones haute résolution et d’un soutien en service pour l’Ukraine. Un montant supplémentaire de 30 millions de dollars canadiens sera consacré à un centre de maintenance des chars Leopard 2 en Pologne.

Trudeau a également souligné que le Canada est disposé à soutenir l’économie ukrainienne afin qu’elle puisse résister à l’invasion russe et reconstruire l’avenir. Les deux dirigeants ont signé un accord de libre-échange modernisé entre le Canada et l’Ukraine et Zelenskiy devait rencontrer des chefs d’entreprise à Toronto plus tard vendredi.

« Il s’agit d’un défi à l’échelle générationnelle, un défi sur lequel l’histoire nous jugera », a déclaré Trudeau – un défi qui nécessite un courage « au cœur de lion » illustré par Zelenskiy et tous les Ukrainiens, a-t-il ajouté. « Ils ont riposté avec un courage qui a inspiré le monde. »

