Zelenski salue les nouvelles alliances en matière d’armes lors de sa réunion

(Bloomberg) — Treize fabricants d’armes « éminents » ont signé une déclaration qui constituera la base d’une « alliance des industries de défense », une coalition internationale de producteurs d’armes que l’Ukraine est en train de créer dans le but d’endiguer l’invasion russe, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy. participants à un événement axé sur les armes à Kiev vendredi, sans fournir de détails. Tout fabricant d’armes « qui partage notre intention de fournir une véritable protection contre les agressions dans les circonstances actuelles à risque » pourrait rejoindre l’alliance, a-t-il déclaré.

L’Ukraine prend des mesures pour accroître sa production d’armes, notamment un plan visant à fournir une aide économique aux fabricants d’armes et à créer un fonds pour financer les dépenses militaires avec les dividendes versés par les entreprises de défense publiques et les revenus provenant de la vente des actifs russes confisqués, a déclaré Zelenskiy. La France, entre autres, a favorisé la mise en place de multiples partenariats industriels après la visite à Kiev de son ministre des Forces armées cette semaine. Des entreprises de défense de plus de 30 pays ont participé au forum de vendredi.

La Russie a attaqué l’Ukraine avec des drones pendant la nuit et a touché des infrastructures dans la région centrale de Vinnytsia, ont indiqué les autorités locales. La compagnie ferroviaire nationale ukrainienne a déclaré qu’un certain nombre de trains étaient retardés à la suite de l’attaque. Le ministère russe de la Défense a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient détruit les obus d’un système de lance-roquettes multiples Hurricane visant la région de Belgorod. L’alimentation électrique a été interrompue dans un village près de Briansk après une frappe ukrainienne, ont indiqué les autorités régionales.

Marchés

Les prix à terme du blé sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois ans après que l’USDA a montré que la production nationale et les stocks trimestriels étaient plus importants que prévu par les analystes – et plus largement, dans un contexte de récoltes en plein essor en Russie et chez d’autres producteurs clés.

Le pétrole a enregistré sa plus forte hausse trimestrielle depuis le choc initial de la guerre en Ukraine, la baisse des exportations russes de carburant menaçant de resserrer davantage un marché aux prises avec les réductions de production de l’OPEP+. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les récents prix du marché du pétrole russe suggèrent que le plafonnement des prix G-& ne fonctionne plus comme espéré.

