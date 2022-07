Zelenska reçoit un prix pour le peuple ukrainien avant la visite du PM

WASHINGTON (AP) – Olena Zelenska, la première dame d’Ukraine, a accepté mardi un prix des droits de l’homme au nom du peuple ukrainien en reconnaissance de sa lutte contre l’invasion de son pays par la Russie.

La Fondation commémorative des victimes du communisme a rendu hommage au peuple ukrainien en lui décernant le Dissident Human Rights Award. Zelenska, qui visite Washington cette semaine, a accepté le prix en personne.

“C’est un honneur d’être ici et d’accepter ce prix au nom de chaque homme et femme ukrainiens qui luttent aujourd’hui contre l’agression russe”, a-t-elle déclaré, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète.

Son mari, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a gagné l’admiration des Ukrainiens et des partisans de l’Ukraine à l’étranger en restant dans la capitale, Kyiv, après que le président russe Vladimir Poutine a lancé son attaque contre l’Ukraine fin février.

Zelenska a en grande partie disparu avec les deux enfants du couple au cours des premiers mois après l’invasion, mais est sortie de l’isolement le 8 mai pour saluer la première dame américaine Jill Biden, qui avait voyagé en Europe de l’Est et s’était rendue à l’improviste dans l’ouest de l’Ukraine pour rencontrer son homologue.

Zelenska devait se rendre à la Maison Blanche plus tard mardi pour rencontrer Jill Biden. Michael LaRosa, porte-parole de Biden, a déclaré que les femmes discuteraient du soutien continu des États-Unis à l’Ukraine et à son peuple alors qu’ils défendent leur démocratie et font face aux retombées de la guerre en Russie.

Mercredi, Zelenska s’adressera aux membres du Congrès dans un auditorium du Capitole, à la suite d’une apparition similaire de son mari à un stade antérieur de la guerre.

Darlene Superville, Associated Press