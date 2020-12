NEW YORK: Marcus Zegarowski a marqué 20 points, tirant 6 pour 7 à 3 points, et le 9e Creighton a remporté une victoire de 94-76 contre St. John’s jeudi soir.

Denzel Mahoney a récolté 16 points et le centre de première année Ryan Kalkbrenner en a ajouté 15 sur le banc pour aider les Bluejays (5-2, 1-1 Big East) à rebondir après une défaite à domicile contre Marquette lors de leur match d’ouverture de conférence lundi soir.

Damien Jefferson a récolté 10 points, 10 rebonds et huit passes, et Christian Bishop a ajouté 11 points et 10 rebonds pour Creighton.

Julian Champagnie a mené le Red Storm (5-4, 0-3) avec 17 points, et la recrue Posh Alexander en avait 13.

St.John’s avait réduit un déficit de 16 points au début à deux en seconde période lorsque le Kalkbrenner de 7 pieds a rassemblé une série de quatre paniers bas pour déclencher la première partie d’une course de 22-4 qui a permis à Creighton de reprendre le contrôle. . Mahoney’s 3 a fait 74-54 avec un peu plus de 6 1/2 minutes à gauche.

Zegarowski, le joueur de pré-saison Big East de l’année, a été 0 pour 7 au-delà de l’arc dans la défaite contre Marquette. Mais il était juste sur la cible cette fois, drainant 3s consécutifs pour faire 80-58 avec moins de cinq minutes à jouer.

C’était un peu de retour sur investissement dans une Carnesecca Arena presque vide sur le campus de St. Johns pour Creighton, qui était classé n ° 10 au pays quand il a été soufflé 91-71 par St. Johns dans le même bâtiment en mars dernier.

FINISSONS CECI

La dernière fois que ces équipes étaient sur le terrain ensemble, c’était le 12 mars pour un quart de finale du Big East Tournament au Madison Square Garden. St.John’s menait Creighton 38-35, tête de série, à la mi-temps lorsque le reste du tournoi a été annulé en raison du coronavirus épidémie annulant les statistiques du premier semestre.

En fait, Creighton et St.John’s ont été les deux dernières écoles à commencer un match au cours de la saison 2019-2020. À la fin de la journée, non seulement les tournois de conférence avaient été nettoyés, mais tout le tournoi NCAA avait également été anéanti.

GRANDE IMAGE

Creighton: Avec un score équilibré de sa formation de vétérans, les Bluejays ont facilement géré la défense contre la pression du Red Storm et ont bien rebondi après leur défaite 89-84 contre Marquette. Lancez une grosse performance de rebond de Kalkbrenner, qui était inefficace contre les Golden Eagles, et Creighton ressemblait beaucoup plus à une équipe du top 10 qui a été choisie deuxième dans le sondage de pré-saison de la ligue.

St. John’s: Après avoir ouvert 5-1 en dehors de la conférence, St. John’s a abandonné ses trois premiers matchs du Big East et a du mal en défense. En l’absence de supporters autorisés dans l’arène, les Red Storm ont subi une défaite déséquilibrée lors de leur premier match à domicile.

SUIVANT

Creighton: Reste sur la côte Est pour jouer dimanche au Connecticut (3-0) dans le premier match Big East des Huskies depuis 2013. UConn a eu affaire à COVID-19[feminine problèmes et n’a pas joué depuis le 3 décembre après que plusieurs matchs aient été annulés ou reportés.

St.Johns: accueillera Georgetown dimanche soir, la deuxième rencontre en huit jours entre les anciens rivaux en raison des changements d’horaire de Big East forcés par le coronavirus . Après avoir mené par sept avec moins de trois minutes à jouer en temps réglementaire à McDonough Arena la fin de semaine dernière, le Red Storm a perdu 97-94 en prolongation. Le match revanche marquera la première visite des Hoyas à la Carnesecca Arena sur le campus de St. Johns depuis la saison 1980-1981, l’année avant l’arrivée de Patrick Ewing à Georgetown et Chris Mullin à St. John’s. Depuis, les programmes ont joué au Madison Square Garden.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25