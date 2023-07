Zeeshan Ayuub révèle pourquoi il n’est pas en bons termes avec sa co-star de Manikarnika, Kangana Ranaut

Zeeshan Ayyub nous a impressionnés avec son rôle dans le drame policier de Netflix Scoop, titré par Karishma Tanna. Zeeshan a également travaillé avec certains grands noms de Bollywood. L’un d’entre eux était Kangana Ranaut. Zeeshan et Kangana ont partagé l’espace d’écran dans Tanu Weds Manu Returns et Manikarnika: The Queen of Jhansi. Bien qu’ils travaillent ensemble, les deux ne partagent pas une relation cordiale. Et leurs différences politiques polarisantes sont à blâmer. Dans une récente interview, Zeeshan a révélé que lui et Kangana ne se parlaient pas après avoir appris les opinions politiques de l’autre.

Zeeshan Ayyub sur Kangana Ranaut

Zeeshan Ayyub, dans une interaction avec Lallantop, a affirmé qu’il avait accepté de faire partie de Manikarnika de Kangana Ranaut, ignorant la controverse entre elle et Sonu Sood. « Sa politique (Kangana Ranaut) n’était pas aussi claire pendant Manikarnika. Elle m’a appelé chez elle, m’a parlé du rôle et m’a dit que c’était un travail de cinq jours. L’argent était bon, et je n’étais pas au courant au moment de la polémique avec Sonu Sood. Nous avons passé un bon moment pendant ces cinq jours.

Controverse entre Kangana Ranaut et Sonu Sood

Kangana Ranaut et Sonu Sood étaient à couteaux tirés après le départ de l’acteur de Dabangg de Manikarnika. Apparemment, Sonu Sood était mécontent du changement de directeur à Manikarnika. Plus tôt, le cinéaste Krish Jagarlamudi a dirigé le projet, mais il a dû quitter le siège du réalisateur car Kangana souhaitait réaliser le film elle-même.

Dans une interview, Sonu Sood a révélé qu’une majorité de ses scènes avaient été supprimées, car Kangana souhaitait que ces scènes soient tournées d’une manière particulière. Malgré le tournage pendant quatre mois, Sonu Sood a quitté le film à mi-chemin et Zeeshan Ayyub a été encordé.

Zeeshan Ayyub sur les divergences politiques

Lorsqu’on lui a demandé s’il restait ami avec des personnes dont l’opinion politique diffère de la sienne, Zeeshan Ayyub a révélé que bien qu’il soit ouvert à des « conversations rationnelles », son « exigence minimale des gens est qu’ils ne justifient pas la mort des autres, qu’ils ne disent pas que les lynchages se produisaient également plus tôt ». Selon l’acteur, si quelqu’un ne remplit pas ce critère, il est obligé de « tracer la ligne ».