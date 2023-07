Zeenat Aman, dans son récent article, a écrit une note sur les « mensonges et les déclarations cruelles » à son sujet.

L’actrice vétéran Zeenat Aman, lundi, s’est rendue sur Instagram et a écrit une longue note sur la perception du public et les faux récits. L’actrice de 71 ans a démasqué de nombreuses facettes de l’industrie depuis qu’elle a rejoint Instagram.

Dans son dernier article, elle a écrit : « La perception du public est une drôle de chose. Lorsque vous êtes célèbre, de parfaits inconnus s’imaginent avoir une connaissance intime de votre personnage et de votre histoire. Beaucoup se sentent également en droit de recevoir le genre de commérages et de jugements qui susciteraient leur propre indignation morale si les tables tournaient.

Elle a en outre mentionné: «Au cours de mes 50 années de cinéma hindi, j’ai lu et entendu suffisamment de mensonges et de déclarations cruelles sur moi-même pour remplir un livre. Je n’ai aucune envie d’énumérer et de contrer chacun d’entre eux parce qu’ils ne méritent tout simplement pas autant mon attention. Maintenant, je sais que la réponse habituelle à une telle affirmation est – eh bien, si vous choisissez d’être aux yeux du public, alors traitez les commérages. À quoi ma réponse est – oui, je l’ai fait et je continuerai à m’en occuper. Mais je n’hésiterai pas non plus à dire que répandre des ragots et de fausses informations en dit beaucoup plus sur l’orateur que sur celui dont on parle !

« D’accord, c’est assez de conférences à l’heure du déjeuner pour la semaine ! J’apprécie vraiment tous ceux d’entre vous qui apprécient mon compte Instagram et qui partagent avec moi des messages et des commentaires aussi gentils et attentionnés. Je ne peux pas répondre à tous, mais je les lis. Bonne semaine à tous », a-t-elle conclu.

L’un de ses fans a commenté: «Lecture away! C’est toujours bien d’avoir des femmes qui s’expriment contre des personnes sectaires dont nous avons toutes été la cible. Quand une femme se lève, elle nous représente tous et maintenant, quand elle le fait sur les réseaux sociaux, c’est encore plus prononcé.

Un autre a dit : « Vous avez géré les commérages avec la plus grande grâce et dignité. Vous êtes une classe à part Zeenat. La troisième personne a commenté: «Vous avez peut-être invité beaucoup de commérages malveillants, mais même ils étaient des compliments détournés à votre pouvoir évident en tant que femme et acteur. Dans ce monde honnête et compatissant qui semble évoluer, votre influence est indéniable.