Zeenat Aman se souvient avoir été humiliée sur le plateau par un réalisateur ivre à cause de la faute d’Amitabh Bachchan : « Des larmes d’indignation… »

Zeenat Aman compense son absence en souhaitant à Amitabh Bachchan son anniversaire en partageant l’histoire de la « seule fois » où l’acteur est arrivé en retard sur le plateau.

Amitabh Bachchan a célébré son 81e anniversaire le 11 octobre. Un certain nombre de célébrités lui ont souhaité son jour spécial, cependant, Zeenat Aman n’a pas souhaité lui souhaiter et pour se rattraper, elle a écrit une anecdote sur la « seule fois » où Amitabh Bachchan est arrivé en retard. sur le plateau.

Jeudi, Zeenat Aman a posté sur son Instagram et partageant une adorable photo avec Amitabh Bachchan de leur jeunesse, l’actrice a écrit : « J’ai manqué de souhaiter à M. Bachchan son

anniversaire hier, alors laissez-moi me rattraper en racontant une histoire à son sujet que j’ai mentionnée précédemment. L’histoire de la seule fois où je me souviens que M. Bachchan était en retard pour se coucher. Pour des raisons qui apparaîtront clairement, je ne mentionnerai pas le nom du film pour lequel nous tournions, ni l’année, ni les noms du réalisateur et du producteur impliqués.





L’actrice a ensuite raconté comment elle avait été « humiliée » par le réalisateur du film même si elle était à l’heure et qu’Amitabh Bachchan était en retard sur le tournage. L’actrice a écrit : « Nous avions un service le matin ce jour-là et j’ai fait du stop pour me rendre sur le plateau avec le producteur du film. Comme toujours, j’avais mon scénario en main et je répétais mes répliques pendant que nous nous rendions au studio. Dès mon arrivée, je me suis rendue directement dans ma salle de maquillage et j’ai informé

l’équipe de m’envoyer un message une fois que M. Bachchan serait prêt pour le tournage. Notre « temps de roulement » allait et venait, mais il n’y avait aucun signe de M. Bachchan. 30 minutes se sont écoulées. Puis 45. Une heure entière s’est écoulée avant qu’on frappe à la porte. Un AD m’a informé que M. Bachchan était arrivé. Et qu’il courrait directement de sa voiture au plateau !

Elle a ajouté : « J’ai immédiatement bondi et je suis descendue. J’étais sur le point de mettre le pied sur le plateau lorsque, de l’autre côté de la pièce, le réalisateur a déchaîné un torrent d’injures ! Il était absolument

catatonique, et avec l’impression que c’était moi qui avais retardé la production. Les acteurs et l’équipe sont restés dans un silence stupéfait tandis que ce réalisateur déclamait et délirait contre moi. Je ne parvenais pas à prononcer un mot et des larmes d’indignation me montèrent aux yeux. J’ai regardé le réalisateur, j’ai fait demi-tour, je suis retourné directement à ma salle de maquillage et j’ai dit à mon équipe de faire ses valises.

Elle a ensuite révélé qu’Amitabh Bachchan s’était excusée auprès d’elle et avait déclaré : « Alors même qu’ils fermaient ma trousse de maquillage, la charmante productrice est arrivée à ma porte, suivie de près par M. Bachchan. « Babs, je sais que c’est de ma faute. Cet homme est un imbécile et il est ivre. Laissons tomber et mettons-nous au travail », a-t-il déclaré. J’ai bien sûr accepté les excuses de M. Bachchan, mais j’étais toujours irrité par les insultes injustifiées que j’avais reçues.

Elle a en outre ajouté que même le réalisateur était tombé sur ses pieds et s’était excusé auprès d’elle et avait déclaré : « Je n’étais pas d’humeur à tourner après cette humiliation. Quand je me suis finalement adouci et que j’ai accepté de revenir sur le plateau, le réalisateur

s’est jeté à mes pieds et m’a demandé pardon. Tout cela était plutôt mélodramatique et même si j’ai terminé le film, je n’ai plus jamais travaillé avec ce réalisateur.

Zeenat Aman et Amitabh Bachchan ont travaillé ensemble dans plusieurs films comme Don, Laawaris, Dostana, Pukar, The Great Gambler et plus encore.

Pendant ce temps, Amitabh Bachchan attend actuellement la sortie de son prochain film Ganapath. Réalisé par Vikas Bahl, le film met également en vedette Tiger Shroff et Kriti Sanon et devrait sortir en salles le 20 octobre. Le film devrait entrer en conflit avec Tejas de Kangana Ranaut.

