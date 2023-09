Zeenat Aman se souvient avoir entendu des gros titres « vicieux » à son sujet dans de vieux magazines, affirmant que « c’était une humiliation publique et… »

Zeenat Aman se souvient de la façon dont elle a géré les gros titres « vicieux » à son sujet dans les vieux magazines et donne de précieux conseils à ses fans.

Zeenat Aman est très active sur les réseaux sociaux et l’actrice partage souvent son point de vue sur divers sujets et certains incidents de ses années dans l’industrie. L’actrice a récemment expliqué comment elle avait géré les gros titres « vicieux » à son sujet dans les vieux magazines.

Samedi, Zeenat Aman a utilisé son Instagram et a partagé un carrousel de photos de première page de magazines et a écrit une longue note sur la façon dont elle a géré l’anxiété et le chagrin qui ont suivi après avoir été étiquetée comme « désynchronisée » par les anciens magazines. L’actrice a déclaré : « Si l’on en croit les gros titres, en 1979 | m’avait maudit, en 1982 j’étais harcelé, en 1984 j’étais désynchronisé, en 1985 je marchais vers l’autodestruction et en 1998 j’étais brisé !





Elle a ajouté : « Il fut un temps où je m’abonnais à des glossaires et à des tabloïds, mais cela est passé très vite. Je ne pouvais pas du tout m’identifier à la personne qu’ils me présentaient. Les gros titres seraient flatteurs un jour et vicieux le lendemain. Il y a eu peu de vérification des faits et aucun remords pour les erreurs commises. Lorsqu’ils comprenaient correctement l’histoire, il s’agissait généralement d’une violation colossale de la vie privée. S’ils se trompaient, ces mensonges flagrants seraient considérés comme l’Évangile. Ces « scandales » ont fait des ravages. C’était une forme d’humiliation publique en soi, et je me souviens de l’anxiété, de l’indignation et du chagrin qui en découlaient.

Elle a en outre rappelé comment elle avait arrêté de le prendre personnellement et a déclaré : « À un moment donné, ma peau s’est durcie et j’ai réalisé que

Je me suis rendu compte qu’il m’était impossible de contester le personnage qu’ils voulaient créer. La seule fois où j’ai confronté une ancienne rédactrice en chef à propos d’un article malveillant, elle était pleine d’excuses mais pas une seule excuse. J’ai décidé de ne pas le prendre personnellement. Aussi indigne que cela puisse paraître, leur seul intérêt était de vendre leurs magazines.

L’actrice a conclu en transmettant un message fort à ses fans et a écrit : « Tout ceci est juste pour dire : les gens trouveront toujours une raison de parler, et il est donc probablement préférable de ne pas laisser leur opinion ou leur perception définir votre vie. Vous pouvez le faire vous-même.

Les internautes ont apprécié l’actrice pour en avoir parlé et lui ont manifesté leur amour dans la section commentaires. L’un des commentaires disait : « reine pour une raison ». Un autre fan a commenté : « Vous avez survécu à tout et vous en êtes sorti comme une lame d’acier. » Un autre a commenté : « C’est tellement important d’en parler. J’ai adoré. Une autre personne a écrit : « J’adore ce conseil de vie. Personne n’a vu tous les côtés

soumis à un examen public comme vous et venant de vous, je crois que c’est la vérité de l’Évangile. Une autre bombe de votre message, madame.

Pendant ce temps, si l’on en croit les informations, Zeenat Aman est prête à faire son retour avec la production de Manish Malhotra intitulée Bun Tikki avec Shabana Azmi.

