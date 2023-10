Zeenat Aman dit qu’elle « ne peut pas rester silencieuse » alors qu’elle rédige une longue note sur la guerre israélo-palestinienne en cours.

Au milieu d’affrontements de plus en plus intenses dans les pays du Moyen-Orient, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a révélé que 4 127 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, dont 1 661 enfants. Plus tôt, Akshay Kumar avait réagi à la guerre en cours et Zeenat Aman a maintenant écrit une note sincère.

Vendredi, Zeenat Aman a partagé sur son compte Instagram une publication carrousel réagissant à la guerre israélo-palestinienne en cours et a déclaré : « En tant que personnalité publique dont le travail dépend de l’attrait des masses, j’ai toujours hésité à commenter la politique et la religion. Je suis parfaitement conscient que partager une opinion sur de telles questions peut enflammer l’émotion du public. De plus, je reconnais mon propre manque

d’expertise dans ces domaines. Cependant, je suis tout à fait capable de reconnaître les violations des droits de l’homme lorsque j’en suis témoin.»





Elle a ajouté : « Les images douloureuses, presque insupportables, qui émergent de Palestine et d’Israël ces derniers jours m’ont obligée à écrire cette note. En toute conscience, je ne peux pas rester silencieux à un moment pareil.

Elle a en outre déclaré qu’elle se tenait aux côtés de la communauté internationale qui appelle à un cessez-le-feu immédiat et a déclaré : « Je me tiens aux côtés de la communauté internationale qui appelle à un cessez-le-feu immédiat, à l’accès aux secours et aux commodités nécessaires pour les citoyens assiégés de Palestine, à la libération. des otages et la traduction en justice de ceux qui oppriment et déclenchent la violence contre des civils de toute race et religion.

L’actrice a ajouté que nous ne devons pas être de simples spectateurs des attaques en cours et a déclaré : « En particulier, le sang des enfants innocents tués et blessés dans ces attaques dévastatrices et en cours devrait peser lourdement sur nous.

tous. Rien ne justifie une telle barbarie, et nous ne devons pas en être de simples spectateurs. J’exprime ma solidarité aux amis du monde entier, qui ont dépassé les frontières étroites de la race, de la religion et de l’État pour embrasser les idéaux de justice, de paix et de liberté.

Avant Zeenat Aman, Akshay Kumar a également réagi et déclaré au Times of India : « Tout type de terrorisme est mauvais. C’est très triste ce qui arrive. J’espère que tout s’arrêtera et redeviendra normal ; c’est tout ce pour quoi je peux prier.