Zeenat Aman réagit après que Janhvi Kapoor ait recrée son look populaire, Jackie Shroff dit « montrez-les… »

L’acteur vétéran Jackie Shroff a réagi après que Janhvi Kapoor ait recréé le look de Zeenat Aman.

Dimanche, Janhvi Kapoor a partagé une bobine dans laquelle on peut la voir arborant un look inspiré de Zeenat Aman. Partageant la vidéo, l’actrice a écrit : « Appelez-moi Gen Z-eenat #MadeToBeIconic. » En un rien de temps, la vidéo est devenue virale et les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi.

L’acteur vétéran Jackie Shroff a commenté : « @thezeenataman, il est temps de faire son retour ! Montrons à ces enfants comment procéder ! » Zeenat Aman a commenté: « J’ai volé mon style, regardez-moi voler votre base de fans. » Ses fans ont également réagi à la vidéo, l’un d’eux a écrit : « Tu es esthétiquement belle. » Le deuxième a dit : « Cela me rappelle hawa hawai. »

Regarder la vidéo:





Pendant ce temps, dans une conversation avec News18, Janhvi Kapoor a parlé du premier jour du tournage de sa sœur Khushi Kapoor et a déclaré: « C’était la première fois où je sentais que je devrais simplement arrêter de jouer et peut-être que je devrais juste devenir comme une. de ces mamans sur le plateau, qui disent : « Baby ke liye juice laao », comme une vraie maman (rires). À quoi ça sert si je ne peux pas être là pour ma famille ? Mais je le fais pour. J’espère que tout cela en vaudra la peine.

Alors que son père Boney Kapoor fait ses débuts d’acteur avec Tu Jhoothi ​​Main Makkar et que sa sœur Khushi Kapoor se prépare pour la sortie de son premier film, Janhvi Kapoor a révélé que les conversations à table portent souvent sur le travail et a déclaré : « Ouais, mais la discussion porte principalement désormais sur les dates en termes de « Oh, où suis-je ce jour ? » Bon, alors vous y êtes. Peut-être que nous aurons deux jours entre les deux pour passer du temps ensemble. C’est surtout une question de dates et d’horaires (rires).

Parlant de sa sœur Khushi Kapoor, Janhvi Kapoor a déclaré : « Khushi est trop simple. Elle n’a pas le temps pour les conneries. Elle a en outre ajouté comment Khushi réagit à ses films et a déclaré : « Elle regarde mes films et dit « très bien » ou dit « meh ». Elle ne se laisse pas aller à ce qui aurait pu arriver. Elle me dit juste d’aller dormir et de ne pas trop chercher de compliments. Tout ce qu’elle dira, c’est que cela aurait pu être mieux et que je devrais donc travailler plus dur la prochaine fois. Elle va très droit au but.