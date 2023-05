Zeenat Aman énumère les rôles qu’elle aurait aimé jouer

L’actrice vétéran Zeenat Aman a énuméré les rôles emblématiques qu’elle aurait aimé jouer et cela inclut Anarkali de Mughal-E-Azam, Jessica Rabbit de Who encadrée Roger Rabbit, Moira Rose de Schitt’s Creek et Rosie dans Guide, parmi beaucoup d’autres.

Zeenat est allée sur Instagram mardi, où elle a partagé des photos de sa nouvelle séance photo. Elle a dit que ses photos étaient inspirées par l’actrice Audrey Hephburn. En légende, elle écrit : « Comment trouvez-vous ce look ? Je le trouve assez inspiré de Hepburn ! En tant que mannequin et acteur, les collaborations créatives sont tellement intéressantes parce que vous arrivez à vous voir comme les autres vous voient. Cela implique aussi de la confiance et de la patience. » . »





Elle a ensuite énuméré les rôles qu’elle aurait aimé jouer. Zeenat a ajouté: « Parler de Hepburn me fait penser à tous les acteurs talentueux dont j’ai apprécié le travail au fil des ans. Voici une liste de rôles emblématiques que j’aurais adoré jouer. »

Zeenat a énuméré les rôles un par un

1. Tanya McQuoid dans White Lotus, interprétée à la perfection par Jennifer Coolidge.

2. Rosie dans Guide, interprétée par la toujours gracieuse Waheeda Rehman.

3. Anarkali dans Mughal-e-Azam, joué de manière exquise par Madhubala.

4. Cesira dans Two Women, interprétée sans broncher par Sophia Loren.

5. Miranda Priestly dans Le Diable s’habille en Prada, interprétée avec une nonchalance glaciale par Meryl Streep.

6. Shashi Godbole en anglais Vinglish, joué magistralement par Sridevi.

7. Jessica Rabbit dans Qui a encadré Roger Rabbit, interprétée de manière séduisante par Kathleen Turner.

8. Miss Piggy dans The Muppets, exprimée par divers artistes au fil des ans.

9. Et à la demande générale et pour mon propre amusement – Moira Rose de Schitt’s Creek, interprétée par la brillante Catherine O’Hara.

L’actrice a ajouté: « Je dois juste apprécier les prouesses d’actrice de toutes ces femmes. Ils nous ont donné des personnages qui résonneront pendant des décennies. Quels sont les personnages féminins du cinéma et de la télévision qui vous ont inspiré ? Ne soyez pas timide pour être créatif avec vos suggestions !