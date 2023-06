Zeenat Aman dit que son père Amanullah Khan, qui a travaillé sur Mughal-E-Azam et Pakeezah, n’a jamais « reçu son dû »

L’actrice vétéran Zeenat Aman s’est souvenue de son père Amanullah Khan à l’occasion de la fête des pères 2023 et a écrit une longue note émotionnelle en sa mémoire. Elle a également partagé qu’il n’avait jamais « reçu son dû » dans l’industrie cinématographique hindi, même après avoir travaillé sur deux des classiques les plus célèbres, Mughal-e-Azam et Pakeezah.

Partageant une photo en noir et blanc avec son père, Zeenat a écrit : « Cette précieuse image a été prise dans un studio photo quand j’étais enfant. Mon père est assis derrière moi et un autre parent est devant. Mon père Amanullah Khan est venu de la famille royale Sa mère Akhtar Jahan Begum était cousine germaine du dernier dirigeant de l’État de Bhopal, Son Altesse Nawab Hamidullah Khan.

« Aman Sahab, comme on l’appelait, était l’un des huit frères et sœurs, et ils menaient une vie tranquille à Bhopal. En grandissant, il était considéré comme extrêmement beau. Alors lui et son cousin Al Nasir sont venus à Mumbai pour voir s’ils pouvaient trouver renommée et fortune dans le cinéma hindi. Il a rencontré ma mère Vardhini Scindia socialement lors d’une fête dans la ville. Ils ont eu une cour éclair et se sont mariés peu de temps après. Sans surprise, aucune famille n’a approuvé. Elle était hindoue pratiquante et il venait d’un musulman fort famille », a-t-elle ajouté.

L’actrice de 71 ans a en outre déclaré que même si son père était respecté en tant qu’écrivain, il n’avait jamais « reçu son dû », comme elle l’a écrit : « Après une brève carrière d’acteur, Aman Sahab est devenu écrivain. Parmi d’autres projets, il a surtout travaillé sur le scénario et les dialogues de Mughal-E-Azam et aussi de Pakeezah. Bien qu’il ait été extrêmement talentueux et respecté en tant qu’écrivain, je ne pense pas qu’il ait jamais reçu son juste dû. Je suppose que les écrivains le font rarement.

Parlant de la façon dont son père est resté en contact avec elle après s’être séparé de sa mère, Zeenat a écrit : « Sur le front intérieur, mes parents ont décidé de se séparer quelques années après ma naissance. Je suis resté avec ma mère et mon père a emménagé dans un vaste bungalow sur Mount Mary Hill à Bandra. Je me souviens d’avoir fait de longues promenades avec lui au cours desquelles il m’offrait une glace. Il me racontait des histoires et récitait des poèmes en ourdou, dont certains qu’il composait spécialement pour moi. écrire de belles lettres en anglais à ma mère et moi. »





Concluant ses pensées, l’actrice a partagé qu’elle avait décidé de garder son nom de famille dans la mémoire de son père décédé à 41 ans. « Ce sont mes quelques souvenirs de mon père. Il est décédé à l’âge de 41 ans, quand j’étais encore l’école. J’aurais aimé avoir la chance de passer plus de temps avec lui. Le connaître non seulement à travers l’objectif d’un enfant, mais en tant qu’adolescent et adulte. Parmi les quelques possessions qui me tiennent à cœur, il y a un volume de Poésie ourdou qu’il a écrite. J’espère qu’elle sera traduite et publiée un jour. On n’est jamais trop vieux pour regretter ses parents. Le jour de la fête des pères, je pense à mon père Amanullah Khan, dont j’ai choisi de faire mien le nom », elle a écrit.

