Zeenat Aman casse Internet avec un look de « juge sévère »

Zeenat Aman a récemment montré son style polyvalent en enfilant un ensemble noir et blanc pour une séance photo.

L’actrice vétéran Zeenat Aman a récemment présenté son style polyvalent en enfilant un ensemble noir et blanc pour une séance photo, où elle a dépeint un « juge sévère ». Ses fans ont rapidement établi des parallèles entre elle et feu la juge de la Cour suprême des États-Unis, Ruth Bader Ginsburg. Zeenat Aman s’est rendue sur Instagram pour partager le cliché, révélant son look élégant. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés en chignon et elle accessoirisait avec une paire de lunettes noires.

Zeenat Aman a légendé le post, « Regard du jour: Le juge sévère qui n’est pas d’accord avec les images audacieuses que Zeenat Aman publie (hibiscus emoji). »









Kajol, Shweta Bachchan et Sanya Malhotra ont répondu au message avec des émoticônes en pleurs ravis.

Soni Razdan a déclaré: « De toute façon, les deux sont fantastiques. »

Belle juge sévère, a ajouté Sandhya Mridul.

Un utilisateur a écrit: «Le mot ICON est beaucoup trop utilisé ces jours-ci. J’aimerais que les gens le recherchent davantage pour qu’ils vous voient comme sa définition littérale.

Un autre utilisateur a commenté, « Diva » et a ajouté qu’elle donnait des vibrations du genre « Meryl Streep le diable s’habille en prada ».

Un autre utilisateur a déclaré à Zeenat Aman : « Si vous ajoutez de la dentelle, vous ressemblerez à Ruth Ginsberg. »

La préférence de Zeenat Aman pour les vêtements noirs

Le penchant de Zeenat Aman pour les vêtements noirs semble évident dans ses récents choix de mode. Elle a partagé des photos d’elle portant des tenues noires et rouges, montrant son affinité pour ces couleurs saisissantes.

Elle a légendé l’un de ses messages récents, « Comment aimez-vous ce look? Je le trouve assez inspiré de Hepburn ! En tant que mannequin et acteur, les collaborations créatives sont si intéressantes parce que vous arrivez à vous voir comme les autres vous voient. Cela implique aussi de la confiance et de la patience. Parler d’Hepburn me fait penser à tous les acteurs talentueux dont j’ai apprécié le travail au fil des ans. Elle a ensuite ajouté « une liste de rôles emblématiques que j’aurais aimé jouer ».













Page Instagram de Zeenat Aman

Depuis qu’elle a rejoint Instagram en février de cette année, Zeenat Aman a continué à partager des réflexions perspicaces sur divers sujets, notamment la parentalité, la vie privée des célébrités, la coloration des cheveux et d’autres problèmes qui lui tiennent à cœur. Tout au long de son illustre carrière, elle a honoré le grand écran dans une gamme de films, y compris des succès notables comme « Satyam Shivam Sundaram », « Don », « Manoranjan » et « Yaadon Ki Baarat ». Avec son esprit intrépide, elle a défié les conventions en dépeignant des rôles non conventionnels dans des films, défiant les idées préconçues en cours de route.