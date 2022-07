ZEEL lance ZEE Brand Works pour aider les spécialistes du marketing à atteindre, à se connecter et à interagir avec le bon public ; obtenir un avantage sur la concurrence

Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) a ajouté une autre plume à son chapeau. Le leader indien des médias et du divertissement a lancé Zee Brand Works dans le but d’aider les spécialistes du marketing à atteindre, à se connecter et à interagir avec le bon public. Il s’agit de tirer parti de la créativité ingénieuse et de la compréhension des consommateurs pour en faire un avantage concurrentiel pour les marques et les spécialistes du marketing. Selon la déclaration officielle publiée, Brand Works aide les spécialistes du marketing et les marques à se connecter avec le bon public grâce au portefeuille de chaînes de télévision de ZEE en 11 langues, à la plateforme OTT ZEE5 et aux plateformes de médias sociaux. Avec l’orientation client comme objectif principal, Brand Works vise à offrir une gamme holistique et large de solutions de branding, d’augmentation des ventes, d’acquisition de clients, de nouveaux lancements, de création de contenu, d’influence et d’intégration.

M. Ashish Sehgal, directeur de la croissance chez ZEE Entertainment Enterprises Ltd., a déclaré que Brand Works se concentrera sur l’offre de clients et de solutions de marketing intégrées couvrant les actifs télévisuels, numériques, sociaux et expérientiels. La citation se lit comme suit : “En tant que pionnier dans le paysage des médias indiens, nous avons toujours eu le doigt sur le pouls du téléspectateur indien. Cela nous a aidés à développer une compréhension approfondie de la myriade de mini-Bharat qui existent au sein de cette grande nation, chacun avec son propre ensemble de normes, de sensibilités et de traditions. Mélanger cette compréhension du consommateur indien avec les exigences marketing de notre clientèle pour développer des solutions de marque sur mesure a toujours été la marque de fabrique de ZEE.

Il a ajouté : « Compte tenu de la nature fluide des objectifs marketing des marques afin de suivre le rythme de l’évolution des besoins des consommateurs, nous améliorons également nos services avec le lancement de ZEE Brand Works. Grâce à cela, nous permettrons aux marques d’atteindre leurs objectifs à travers l’entonnoir marketing fournissant des solutions intégrées couvrant nos actifs télévisuels, numériques, sociaux et expérientiels, ce qui se traduit par des connexions de marque améliorées, un engagement plus élevé et de meilleurs résultats marketing En tant qu’initiative leader du secteur, ZEE Brand Works aidera les marques à atteindre le bon public en utilisant le meilleur média( s) augmentant ainsi le retour sur investissement global pour nos clients.”

Rajiv Bakshi, directeur des opérations, revenus, ZEE Entertainment Enterprises Ltd. a également parlé de Brand Works et a mentionné que cela aidera les marques à se vanter de leur résonance et de leurs ventes. La citation se lit comme suit : “Les consommateurs récompensent également de plus en plus l’authenticité et la personnalisation, ainsi que l’alignement de la marque sur un objectif. Forger un lien émotionnel profond et occuper une plus grande part d’esprit est un défi majeur pour les marques existantes et émergentes. ZEE Brand Works stimulera davantage nos efforts pour renforcer la résonance et les ventes des marques dans HSM et les groupes de marchés régionaux en utilisant la créativité ingénieuse de l’équipe et la compréhension inhérente des consommateurs. Avec le début de ce voyage, nous sommes ravis de nous associer à des spécialistes du marketing partageant les mêmes idées et d’augmenter leurs stratégies de croissance.

ZEE Brand Works a déjà introduit 4 nouveaux programmes. Les programmes sont méticuleusement conçus pour répondre aux différents objectifs des marques :

Concevoir des lancements de produits qui offrent aux marques la visibilité, la grandeur et la traction en tirant parti de la force distincte du réseau de ZEE à travers la télévision linéaire, OTT, sur le terrain et social.

Solutions créatives à la communauté en plein essor d’entrepreneurs et de visionnaires de la nouvelle ère, mettant en évidence leurs principaux succès, capturant leurs parcours dans la création d’entreprises prospères et mettant en valeur leur contribution au développement économique de l’Inde.

Observez les stars de la télévision dans leur avatar le plus franc avec des interviews sur des scènes et des moments forts emblématiques, des gup-shup, etc. via Behind the Scenes

Célébrez la prochaine saison des festivals avec le public de tout le pays grâce à Khushiyon Ke Avsar.