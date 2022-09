Prix ​​Zee Rishtey 2022 : Les récompenses les plus attendues, les Zee Rishtey Awards 2022, sont là et certaines des célébrités les plus célèbres sont repérées sur le tapis rouge exhibant leurs tenues. Jetons un coup d’œil aux stars qui ont assisté au grand événement. Tout d’abord, nous avons repéré Rupali Ganguly, alias ‘Anupama’. Rupali Ganguly a porté le look parfait de sa célèbre série télévisée “Anupama”. Kanika Mann de “Guddan Tumse Naa Ho Payega” a affiché sa robe fendue à une épaule jusqu’à la cuisse en argent. Ensuite, Shabir Ahluwalia, de “Pyaar ka pehla naam: Radha Mohan”, a également assisté au tapis rouge plein de swag dans un costume rouge associé à des baskets blanches. Découvrons les looks d’autres grandes célébrités. Regarder la vidéo.