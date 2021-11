Zee Media Corporation annonce la première saison des OTT Awards pour 2021

L’un des plus grands réseaux de télévision et numériques en Inde, Zee Media Corporation Limited a annoncé aujourd’hui le lancement de ses tout premiers prix OTT. Les prix assisteront à la toute première diffusion simultanée sur plus de 30 plates-formes télévisées et numériques, recueillant 469 millions de vues sur les chaînes de télévision et les sites Web. Les prix seront assistés par la crème de la crème de l’industrie du divertissement, avec un jury avisé dans divers domaines du divertissement, ainsi que la direction de Zee Media.

Il est important de noter que les catégories ne seront pas limitées aux films et aux séries Web uniquement. L’accent sera également mis sur le contenu des médias numériques alternatifs. Outre les récompenses et les divertissements sur scène, il y aura des tables rondes qui seront diffusées en direct sur des plateformes numériques, permettant aux téléspectateurs de poser des questions aux panélistes, rendant l’expérience de visionnage plus immersive.

A l’annonce de ces prix, Monsieur. Anindya Khare, responsable marketing, ZEE Media a commenté, « Avec le changement des habitudes de visionnage et l’augmentation de la consommation de contenu, nous pensons que les prix ZEE Media OTT rendront justice aux créateurs de contenu, aux acteurs, aux équipes à l’origine de la création d’émissions à succès, pour continuer à faire de même et proposer un contenu de qualité aux téléspectateurs. . L’évolution du paysage autour du contenu demande de nouvelles façons de présenter et de récompenser les efforts déployés pour faire de l’ensemble de l’écosystème OTT un succès.

En parlant des récompenses du point de vue du centre de revenus, M. Gaurav Verma, directeur des recettes, Zee Media s’est dit « OTT est la prochaine grande chose pour les années à venir alors que l’industrie du divertissement assiste à un changement de paradigme dans la façon dont le contenu est consommé par le public. Pour montrer la voie et devenir les pionniers dans l’espace des récompenses, cela nous fait un immense plaisir de remettre ces récompenses aux consommateurs, d’évaluer leur niveau d’intérêt et de prendre les prochaines étapes à partir de là. Nous créons une nouvelle plateforme pour présenter les meilleurs talents du monde OTT »

Ajoutant au même, M. Manoj Jagyasi, directeur des recettes, Zee Media mentionné, « Il est important que nous remarquions et agissons sur l’évolution des tendances de consommation des téléspectateurs, des consommateurs et des annonceurs afin d’être présents dans tous les espaces pertinents à un moment donné. Les nouvelles initiatives sont toujours plus lucratives pour les annonceurs car elles retiennent l’attention des téléspectateurs. Le prix ZEE Media OTT, de la même manière, est une proposition nouvelle et passionnante pour nos téléspectateurs qui sera bien acceptée par eux en raison de notre approche impartiale des prix.

L’Inde est actuellement le marché OTT à la croissance la plus rapide au monde et devrait devenir le sixième au monde d’ici 2024. Il existe actuellement environ 40 fournisseurs de services multimédias over-the-top (OTT) en Inde, qui distribuent des médias en streaming sur le L’Internet. Entre mars et novembre 2019, environ 30 millions d’internautes se sont connectés pour la première fois à partir des zones rurales, montrant une forte croissance de la base de consommateurs pour les plateformes OTT. Le temps passé sur le streaming OTT a considérablement augmenté, où la consommation de contenu sur la plupart des plateformes, y compris OTT, podcast, jeux ont connu une augmentation moyenne de 30 à 60% depuis début mars.

À propos de Zee Media Corporation Limited

Zee Media Corporation Limited (anciennement Zee News Ltd.) est l’un des plus grands réseaux d’information d’Inde avec 14 chaînes d’information dans 8 langues différentes touchant plus de 300 millions de téléspectateurs et des propriétés numériques comme zeenews.com, dnaindia.com, india.com et d’autres. .