Zee Entertainment va intenter une action en justice contre Sony ; nie toutes les allégations

Le conseil d’administration de ZEE Entertainment Enterprises Limited (ZEEL), qui s’est réuni à Mumbai le 22 janvier, a pris en compte les communications enregistrées reçues de Culver Max Entertainment Private Limited (anciennement Sony Pictures Networks India) (Culver Max) et Bangla Entertainment Private Limited (BEPL), « prétendant résilier l’accord de coopération en matière de fusion (MCA) en date du 21 décembre 2021 et demander des frais de résiliation de 90 millions de dollars en raison de violations présumées par ZEEL des termes du MCA, en invoquant l’arbitrage et en demandant des mesures provisoires contre ZEEL.

Cependant, la société a nié ces allégations et a refusé de payer des frais de résiliation. “ZEEL nie catégoriquement toutes les affirmations avancées par Culver Max et BEPL sur les violations présumées des termes du MCA, y compris leurs demandes d’indemnités de résiliation”, a déclaré la société dans un dossier déposé auprès des bourses.

“Le Conseil d’administration [at their meeting held on Monday] a noté que tous les efforts et mesures ont été pris par ZEEL conformément à l’accord de coopération en matière de fusion, approuvé par ses actionnaires et toutes les autorités de régulation. ZEEL a toujours travaillé à la mise en œuvre du programme mentionné dans l’intérêt des actionnaires », a déclaré la société.

“ZEEL a également eu plusieurs délibérations et négociations de bonne foi avec Culver Max et BEPL, en vue d’envisager une prolongation du délai de finalisation de la fusion, qui n’ont pas abouti”, a-t-il indiqué.

ZEEL a déclaré que son conseil d’administration évaluait toutes les options disponibles. “Sur la base des orientations reçues du Conseil d’administration, ZEEL prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts à long terme de toutes ses parties prenantes, notamment en engageant des actions en justice appropriées et en contestant les réclamations de Culver Max et BEPL dans le cadre de la procédure d’arbitrage”, a déclaré la société. .

ZEEL a déclaré avoir signé l’accord de coopération de fusion avec Culver Max et BEPL le 21 décembre 2021, en ce qui concerne le plan d’arrangement composite, qui a été approuvé par le banc de Mumbai du Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) les 10 et 11 août. 2023, respectivement.

« En vertu du MCA, ZEEL a exercé son droit d’exiger que Culver Max et BEPL entament des négociations de bonne foi pendant une période de 30 jours pour parvenir à un accord mutuel sur la prolongation de la date de fin d’un délai raisonnable pour l’achèvement du projet. transaction selon les termes du MCA », a indiqué la société.

Au cours de cette période, malgré de nombreuses délibérations de bonne foi, les parties n’ont pas réussi à parvenir à un consensus sur les prétendues conditions suspensives en suspens qui nécessitaient une action de la part de ZEEL et de Culver Max, BEPL selon les termes du MCA, ajoute-t-il.

ZEEL a déclaré que Punit Goenka, directeur général et PDG, avait accepté de se retirer dans l’intérêt de la fusion et que des propositions à cet égard ont été discutées, notamment pour la nomination d’un administrateur au conseil d’administration de la société fusionnée, des protections pour la conduite des enquêtes en cours et des procédures juridiques. procédures dans le meilleur intérêt des administrateurs et des actionnaires de ZEEL et les modifications conséquentes du projet pour les incorporer.

« ZEEL a proposé une prolongation d’une période maximale de six mois pour la réalisation de la transaction, cependant, Culver Max n’a fourni aucune contre-proposition de prolongation. Ces discussions n’ont abouti à aucune proposition de la part de Sony mais ils ont plutôt choisi d’y mettre fin », a indiqué la société.

R. Gopalan, président de ZEE Entertainment Enterprises Limted a déclaré : « Le conseil d’administration a pris note des lettres de Sony prétendant mettre fin à l’accord de coopération en matière de fusion, sur le projet de fusion de la société avec et dans Culver Max Entertainment Private Limted, invoquant l’arbitrage et demandant des mesures provisoires.

« Nous évaluons les prochaines étapes et réfléchissons à la marche à suivre appropriée. Le conseil d’administration a noté que la société a pris toutes les mesures nécessaires au cours de son parcours d’intégration au cours des deux dernières années, pour garantir que le programme soit mis en œuvre dans les plus brefs délais », a-t-il déclaré.

“Cela dit, le Conseil souhaite assurer ses parties prenantes que la Société prendra toutes les mesures nécessaires, dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes, y compris en engageant les actions juridiques appropriées et en contestant les réclamations de Culver Max et BEPL dans le cadre de la procédure d’arbitrage”, a-t-il déclaré. dit.

« Le conseil d’administration a entièrement confiance dans la haute direction hautement expérimentée de la société et continuera de guider l’équipe. Nous reconnaissons et apprécions la confiance que nos actionnaires et parties prenantes nous accordent, et nous exprimons notre gratitude pour leur soutien continu », a-t-il ajouté.

ZEEL a déclaré avoir fait preuve du plus grand engagement envers la fusion en entreprenant plusieurs étapes permanentes et irréversibles, entraînant des coûts ponctuels et récurrents pour ZEEL.

«Malgré cela, la Société continuera d’évaluer les opportunités de croissance organiques et inorganiques, en tirant parti de la valeur intrinsèque de ses actifs. ZEEL reste éternellement reconnaissant envers ses estimés actionnaires pour leur confiance continue dans toutes ses décisions », a déclaré la société.

