ZEE Digital a conclu les Zee National Achievers’ Awards 2022

Zee Média Numériquela branche d’édition de médias numériques de Zee Group, a organisé le 28.07.2022 le Prix ​​nationaux des réalisations 2022 à l’ambiance Leela, Gurugram. Poursuivant l’héritage de Zee Media, les prix ont reconnu le travail / les réalisations exceptionnels de dirigeants de divers domaines. Les prix ont également honoré l’esprit des acteurs du changement qui ont surmonté les obstacles pour créer des histoires grâce à leur intelligence, leur diligence, leurs performances novatrices et leur courage.

S’adressant au public lors de l’événement, Ministre d’État aux industries agroalimentaires, Prahlad Singh Patela dit, “Je suis extrêmement impressionné par la façon dont Zee Digital, qui est devenu l’un des groupes de médias numériques à la croissance la plus rapide en Inde, reconnaît l’excellent travail des leaders de l’industrie dans différents secteurs. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué au développement de la nation dans son ensemble. »

Les prix ont vu la présence de nombreux noms estimés et renommés tels que Manoj Tiwari, Malini Awasthi, Bhanu Pratap Singh Verma, Prem Shukla, Ramesh Bidhuri, Shekhar Suman, Bhuvan Bamde même que Rithvik Dhanjani qui a accueilli l’événement, et Neeti Palta qui a gardé le public engagé et diverti avec sa performance.

Les lauréats du prix national Zee comprenaient des leaders des secteurs de l’automobile, de la vente au détail, de l’immobilier, de la santé, du commerce électronique, des produits de grande consommation, des startups, du design, du divertissement, de la mode, de la joaillerie et de l’hôtellerie. Les lauréats des National Achievers de cette année incluent : Kalyan Jewelers (Chef d’entreprise de l’année – Gemmes et industrie de la joaillerie) ; Genewin Biotech (Innovation en Agriculture & Changement climatique) ; M. Ponnaiyah Nageshwaran (Jeune Chancelier Innovant de l’Année) ; Guvi (la marque Vernacular Edutech la plus fiable); Mirae Asset Mutual Fund (Campagne de marketing de l’année dans la catégorie des fonds communs de placement pour la campagne Sapna in Progress); Dr Aneel Kashi Murarka (philanthrope populaire); Lilavati Hospital & Research Center (Meilleur hôpital de superspécialité en Inde occidentale); Meilleur hôpital superspécialisé de l’ouest de l’Inde (expert en bourse); Ippo Pay Technologies (Fintech start-up la plus prometteuse) ; TTK Prestige (appareils de cuisine les plus innovants) ; Aanchal Thakur (performance exceptionnelle dans les sports d’hiver); Dr Sameer Srivastava (service et contribution extraordinaires dans le domaine de la cardiologie); Padma Shri Dr Atul Kumar (légende dans le domaine de l’ophtalmologie); Dr Tapaswini Pradhan (Prix du service humanitaire exceptionnel); Groupe RPS (développeur immobilier le plus prometteur de la RCN de Delhi ); Mantra de l’espace (marque de commerce électronique la plus prometteuse dans les infrastructures) ; Aaccho (la marque premium la plus prometteuse en Ethnic Wear); Anamika (poète féministe contemporaine la plus prometteuse en Inde); Astrotalk (site Web d’astrologie en ligne le plus fiable); Himalayan Natives (marque d’aliments biologiques la plus fiable); Gaurav Sarien (Travail exemplaire dans la technologie et PaaS); Education World Society (le consultant en éducation le plus prometteur de l’Est); CakeoBite (le boulanger en ligne le plus prometteur) ; Dr. Piyush Dwivedi , Nexgen Energia Ltd. (Innovation la plus prometteuse en matière d’économie d’énergie); Radical Minds (prix du choix du client dans l’industrie des centres de contact et des technologies de l’information ); Bhutani Infra (Meilleur promoteur immobilier); V – Connect Systems (Emerging Tech Start Up en CPAAS et Cloud Infra) ; BrickInfra (le premier service de toit et de gardien en Inde) ; Lalit Agarwal (Excellence en marketing de détail organisé); Safe Life Foundation (Fondation pour la sécurité routière à but non lucratif la plus prometteuse); Havells (Meilleure solution d’éclairage innovante); Citroën (Débutant le plus prometteur – Automobile); Maruti (Innovation technologique de l’année) ; Hyundai (véhicule électrique le plus prometteur – Hyundai Kona); Hero Motrocorp – Xpulse 200 4V (le Dirt Bike le plus prometteur); Nokia (meilleure expérience de batterie); Bharti Airtel (fournisseur de services de télécommunications d’entreprise de l’année) ; MG Motor (contribution exceptionnelle à la mobilité électrique des masses) ; Max HealthCare (excellence opérationnelle dans les soins de santé); Bhuvan Bam (Jeune réalisateur numérique) ; M. Sanjay Kumar – Directeur exécutif, HPCL (Sustainability Inniatives & innovation in deisgn & packaging); Infinix Note 12 Pro 5G (Meilleur smartphone 5G de 2022) ; Madhav Seth, président – Real Me (pionnier mondial de la technologie) ; SKIDS (Start-up de santé numérique pédiatrique la plus prometteuse) ; M. Ruchir Gupta (formateur boursier le plus innovant) ; Perfios Software Solutions Pvt. Ltd (entreprise SaaS B2B la plus fiable de l’année) ; Bumchums (présence numérique la plus prometteuse dans le commerce de détail et le commerce électronique); Dr Sandeep Chowdhury (créateur de changement social); Panchora (marque émergente FMCG); M. Sabyasachi Goswami (chef d’entreprise le plus polyvalent de l’année) ; VideoVerse (entreprise la plus innovante en matière de technologie de montage vidéo) ; Rajendra Singh (Changemaker de l’Inde); Padma Bhushan Bindeshwar Pathak (contribution exceptionnelle dans l’assainissement de l’environnement) ; Maya Vishwakarma (contribution exceptionnelle à l’hygiène des femmes) ; Rahul Shinde (présence la plus prometteuse dans la marque Fitness); Organic India (la marque de thé biologique la plus prometteuse); Croma (meilleure marque multi-magasins) ; M. Ranjith Kumar – Responsable Marketing Air Asia (Digital Transformation Leader of the Year).

En parlant de l’événement, Shridhar Mishra, CRO numérique, Zee Media Corporation Ltd. a dit, “Zee Media étant une maison de médias de premier plan, comprend l’importance de féliciter les acteurs du changement de diverses industries. Nous avons toujours apprécié le travail incroyable accompli par ces leaders de l’industrie. Je remercie toute l’équipe d’avoir conclu avec succès les Zee National Achievers Awards 2022. Nous sommes hâte d’introduire d’autres catégories de récompenses dans les années à venir.”

La cérémonie de remise des prix était parrainée par LIC et Canara Banque.

À propos de Zee Media Corporation Ltd : Zee Media Corporation Limited est l’une des principales sociétés de médias et de divertissement en Inde avec une forte présence dans les genres d’actualités et de divertissement régionaux et est l’un des plus grands réseaux d’information en Inde avec 14 chaînes d’information dans 10 langues différentes touchant plus de 300 millions de téléspectateurs et des propriétés numériques comme zeenews.com et dnaindia.com.