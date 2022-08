Zebra mène un combat courageux avec Crocodile, les internautes sont étonnés

Non seulement chez les humains, mais un vif instinct de survie existe également chez les animaux. Nous regardons souvent des vidéos qui montrent le prédateur traquant sa proie. On voit souvent la victime se battre jusqu’à son dernier souffle et se libérer de l’emprise de son prédateur, s’enfuir miraculeusement. Cependant, une telle vidéo virale, faisant le tour d’Internet, révèle que parfois l’évasion n’est pas si facile.

La vidéo d’une minute et 21 secondes a été téléchargée par une chaîne YouTube nommée Maasai Sightings, qui montrait un zèbre se battant courageusement contre un crocodile. Mais le reptile a gagné à la fin.

La vidéo s’ouvre sur un troupeau de zèbres traversant un cours d’eau dans la forêt africaine de Maasai Mara. Soudain, un crocodile se glisse sur un zèbre inconscient et bondit dessus. Il attrape le zèbre par les pattes et le fait tourner dans l’eau d’un geste rapide.

Zebra, apparemment confus face à l’attaque soudaine, tente de se dégager de la prise dangereuse du crocodile. Pendant ce temps, un autre crocodile rejoint le jeu de chasse.

On voit le crocodile mordre la peau du zèbre, provoquant une rupture et des saignements. Bien que le zèbre réussisse à sortir en boitant de la morsure du crocodile, ce dernier attrape à nouveau sa proie. Cependant, le zèbre, refusant d’abandonner, enfonce ses dents dans le cou du croco.

Après une bagarre inégale entre le zèbre et le crocodile, ce dernier réussit à saisir le zèbre par le cou et à le tuer, ce qui est indiqué par le texte de la vidéo.

La vidéo a attiré l’attention des internautes qui ont salué la tentative du zèbre de se sauver du danger. Alors qu’un utilisateur écrivait : « RIP au zèbre, il est sorti se battre et épuisé. Cœur de champion. Le croco était énorme cependant », a commenté un autre sur l’inévitabilité de la nature,« Je dois respecter un animal qui se bat jusqu’à la fin. Triste à voir mais c’est la nature.

Ce n’est pas la première fois que la Nature est témoin de tueries aussi brutales. Auparavant, un léopard avait été aperçu en train de chasser un crocodile, au grand étonnement des internautes.

