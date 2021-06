Zebra a été « encorné à mort par la corne de rhinocéros » au Blair Drummond Safari Park pendant que des familles choquées regardaient

Des familles CHOQUÉES ont vu un zèbre se faire encorner par la corne d’un rhinocéros dans un parc safari sous le feu, a affirmé un initié.

L’animal touché Melton a été blessé à l’estomac dans la réserve de Blair Drummond et n’a pas survécu.

Un zèbre aurait été encorné à mort par une corne de rhinocéros au Blair Drummond Safari Park

Des familles horrifiées regardaient, a-t-on affirmé Crédit : Alamy

Mais la source allègue que le personnel a été invité à étouffer l’horreur et d’autres incidents choquants à l’attraction près de Stirling – que The Sun a révélé dimanche ce mois-ci était en train d’être sondé sur la mort de singes, de lions, de lémuriens et d’une antilope.

L’ancien travailleur a déclaré : « La plupart de ces incidents étaient évitables.

« Les gardiens mettent en évidence les problèmes lorsqu’ils surviennent, mais on leur dit que tout ira bien. »

Deux lions tués au Blair Drummond Safari Park lors du lancement d’une enquête sur le bien-être animal

L’ancien employé a raconté comment le zèbre Melton, 15 ans, a été attaqué en 2017.

Ils ont déclaré: «Cela s’est produit lorsque le parc était ouvert au public. Ses entrailles traînaient. Il a été chassé de la réserve pour être endormi.

Le dénonciateur a également affirmé que trois dindes étaient mortes après que les patrons les avaient déplacées dans un sac d’alimentation en plastique.

Ils ont affirmé : « C’était une journée chaude. Un visiteur a vu le sac bouger et a alerté un gardien, qui a été horrifié de trouver trois dindes en train de cuire au soleil.

« L’un était mort et les deux autres devaient être abattus.

Le parc fait l’objet d’une enquête par l’Association britannique et irlandaise des zoos et aquariums.

Le vétérinaire Mark Jones, de l’association caritative Born Free, a déclaré: « Il semble que les tragédies soient révélatrices de problèmes systémiques que le système d’inspection du zoo a découverts et n’a pas réussi à résoudre. »

Une porte-parole de Blair Drummond a déclaré qu’ils n’avaient aucune trace de l’allégation relative aux dindes, mais a confirmé qu’un zèbre était décédé.

Ils ont déclaré que les allégations de dissimulation étaient « tout simplement fausses et franchement absurdes ».

