Cette semaine, je suis venu à Bruxelles avec un objectif simple: présenter les pouvoirs de mon pays, le Monténégro, pour devenir le prochain État membre de l’Union européenne.

Certains peuvent dire que c’est une ambition trop audacieuse alors que l’Union fait aujourd’hui face aux multiples défis de la pandémie COVID-19, des crises financières et migratoires mondiales et du Brexit. Il est compréhensible que certains en Europe pensent que le moment de décider du moment d’accepter de nouveaux États membres devrait être repoussé dans le futur.

Pourtant, peut-être à cause de ces défis, nous pouvons oublier que l’Union européenne n’a pas été fondée uniquement pour faire face aux crises auxquelles ses membres sont confrontés, ou simplement pour servir de bouclier collectif et protecteur pour eux. C’est plutôt l’incarnation d’un rêve: que l’on puisse faire plus ensemble que séparément, que les nations qui, pendant un millénaire, étaient en guerre peuvent se rassembler dans la paix et le progrès, et que l’existence même de l’Union est un acte d’inspiration à la fois pour ceux qui partagent ses frontières et au-delà, et un exemple auquel le monde entier peut aspirer.

Au Monténégro, nous sommes unis dans notre aspiration à devenir le 28e membre de la famille européenne – une intention clairement exprimée plus tôt cette année lorsque le pouvoir a changé de mains aux urnes pour la toute première fois de notre histoire récente.

Bien que notre voyage démocratique ait commencé au début des années 90, l’opposition n’avait jamais pris ses fonctions auparavant. Pour certains membres de la communauté internationale, ce changement est préoccupant. Certains qui ont poussé nos gouvernements prédécesseurs dans une direction européenne pensaient que nos élections signifieraient un refroidissement du soutien à l’adhésion à l’UE.

Mais pour les électeurs monténégrins, tout le contraire était vrai. Ils votent pour éradiquer la corruption, pour plus de transparence dans le gouvernement, un processus décisionnel plus démocratique et plus d’égalité en droit et en justice. En d’autres termes, ils ont soutenu les valeurs de l’UE – et ceux qui voulaient les transmettre.

Désormais, la mise en œuvre est essentielle. Les Monténégrins ont entendu les administrations précédentes se prononcer sur ces valeurs du bout des lèvres. Ils les ont même regardés adopter des lois inspirées par eux au parlement, puis s’en féliciter sur les réseaux sociaux. Pourtant, trop souvent, il y a eu une déconnexion entre le discours et la livraison. C’est ce que mon gouvernement – qui n’a pris ses fonctions que la semaine dernière – est déterminé à changer. Nous lutterons sans relâche et inconditionnellement contre la corruption, rétablirons l’état de droit dans nos institutions et ramènerons la vision de l’avenir européen à nos citoyens.

Néanmoins, nous comprenons qu’un nouveau gouvernement démocratique qui partage les idéaux de l’Union – et même un engagement à les réaliser – ne suffit pas à lui seul pour devenir membre. Mais nous pensons que le Monténégro offre à l’UE et à nos citoyens des opportunités uniques qui ne doivent pas être négligées.

Pour le dire dans un langage de génie mécanique, pour l’UE, le Monténégro est «un ajustement facile». Nous utilisons déjà l’euro comme monnaie et chaque année, des centaines de milliers d’Européens affluent vers nos plages et montagnes immaculées. Beaucoup investissent déjà dans des propriétés le long de notre côte Adriatique. Nous sommes intégrés dans la défense et la sécurité européennes en tant que membres à part entière de l’OTAN. Pourtant, avec notre population d’un peu plus de 600 000 habitants – pas même 0,2% de celle de l’Union – les préoccupations concernant la libre circulation des personnes qui peuvent être une considération compréhensible pour les plus grands candidats à l’UE ne s’appliquent tout simplement pas.

Pour le Monténégro, l’Union offre – en raison de notre taille – ce que nous ne pouvons pas chercher à réaliser seuls: tout, depuis des normes plus élevées en matière d’alimentation et de médicaments, en passant par le niveau d’instruction, la santé et la sécurité, les innovations et les opportunités économiques, qui ne peuvent tout simplement pas être fournies dans l’insolation de notre voisins de l’UE plus grands et libres d’esprit. En termes simples, l’amélioration de la qualité de vie de tous nos citoyens ne pourra être garantie dans les années à venir que par l’adhésion à cette même Union.

En outre, pour l’ensemble de la région des Balkans, l’UE accueillant le Monténégro comme prochain membre inciterait d’autres aspirants à redoubler leurs efforts de réforme aujourd’hui. Certains pensent qu’un tel changement est au point mort précisément parce que leur chemin vers l’Europe semble moins clair. Les réformes démocratiques, le gouvernement responsable, l’indépendance judiciaire et les mesures de lutte contre la corruption sont renforcées – et méritent en outre de s’efforcer dans les Balkans – et peuvent plus facilement l’être lorsque l’adhésion à l’UE est en vue. Lorsque cette future adhésion devient moins certaine, cette force motrice diminue.

Il est crucial que cela change.

Notre nouveau gouvernement démocratique est prêt à achever les tâches qui nous attendent et à prendre la dernière voie vers l’adhésion à l’UE. Accomplir ainsi les souhaits d’une génération de Monténégrins. Et mon message aux membres de l’Union au nom des citoyens du Monténégro est simple: notre rêve d’Europe est le même que le vôtre. Avec le Monténégro en son cœur, nous pouvons démontrer aux Balkans et au-delà que ce rêve européen est plus fort que jamais.

Zdravko Krivokapić est Premier ministre du Monténégro

_____________

