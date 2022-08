ZDNET a un nouveau design et une mission redynamisée

Note de l’éditeur : il s’agit d’un article invité de Jason Hiner, un ancien membre du personnel de CNET qui est maintenant rédacteur en chef de ZDNET. Cet article a été initialement publié sur ZDNET.

ZDNET, un site sœur de CNET, protège l’avenir des humains depuis 1991. Depuis ses débuts avec l’essor d’Internet, cette marque a toujours aidé les gens à comprendre comment la technologie change le monde. Et aussi révolutionnaires qu’aient été les 30 dernières années, la prochaine décennie sera encore plus étonnante.

Toutes les plus grandes industries du monde – banque, énergie, automobile, assurance et soins de santé – sont sur le point d’être bouleversées par la technologie et l’innovation dans les années à venir. ZDNET sera là pour apporter des éclaircissements à notre public pendant cette période de transition qui verra probablement la montée en puissance de nouveaux produits et de nouveaux leaders de l’industrie. Je couvre personnellement l’industrie de la technologie depuis deux décennies et je n’ai jamais été aussi optimiste quant au pouvoir de la prochaine vague de technologies pour changer le monde pour le mieux.

Dans le cadre de notre mission ambitieuse de couvrir le voyage que le monde de la technologie entreprendra au cours de cette décennie, ZDNET a un nouveau look qui englobe notre concentration sur l’innovation de rupture. Cela inclut un nouveau logo, dessiné à la main par le responsable de la conception graphique de longue date de ZDNET, et une nouvelle couleur de marque principale appelée “Energy Yellow”.

En adoptant les minuscules et les barres obliques comme éléments de conception, le nouveau look de ZDNET embrasse nos racines à l’aube d’Internet et notre connexion profonde avec les codeurs et les entrepreneurs Internet ainsi qu’une nouvelle génération de passionnés de technologie qui ont grandi avec Internet dans leurs poches. .

Alors que la page se tourne vers ce nouveau chapitre de ZDNET, nous continuerons à servir notre public de professionnels qui profitent des avantages des nouvelles technologies et veulent toujours garder une longueur d’avance. Nous reconnaîtrons également qu’ils ont une vie bien remplie et que les frontières entre le travail et la vie sont plus floues que jamais.

Nous vous aiderons à sélectionner les produits qui peuvent vous permettre de commencer à vivre cet avenir aujourd’hui – en sélectionnant le bon téléphone pliable pour améliorer la productivité, un test ADN pour mieux comprendre votre santé, une banque fintech pour gagner plus d’intérêts sur vos économies, un une tondeuse à gazon autonome pour automatiser vos travaux de jardinage et un véhicule électrique pour obtenir une voiture qui coûte moins cher à utiliser et a un impact moindre sur l’environnement. Et ce ne sont que quelques exemples.

En plus d’un nouveau site, nous avons également une équipe prête à vous aider à trouver les meilleurs produits, à obtenir des conseils pour gagner du temps et à partager des idées pour comprendre comment la technologie révolutionne le monde. Nous couvrons plusieurs générations et avons un large éventail de perspectives, de ceux qui ont vécu toute leur vie façonnés par les nouvelles technologies aux passionnés de longue date qui ont expérimenté les derniers équipements pendant des décennies. Nous sommes tous unis autour d’une curiosité pour l’innovation et d’un objectif de raconter d’excellentes histoires sur la façon dont elle façonnera notre avenir.

Une décennie incroyable s’étend devant nous, et nous sommes reconnaissants que vous soyez prêt à faire le voyage avec nous. Envoyez une note à hello@zdnet.com pour nous faire savoir ce qui vous enthousiasme le plus dans les années à venir et comment ZDNET peut vous aider à rester à la pointe.