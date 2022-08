Zazie Beetz, Ryan Destiny et d’autres étourdissent à la première de “Bullet Train” à Los Angeles

Méchants “Bullet Train” !

L’avant-première étoilée de “Bullet Train” à Los Angeles a fait ressortir certains de nos favoris, notamment Zazie Beetz, Destin de Ryan, Cierra Ramírezstar de ‘Rap Sh**t’ Jonica Boothet plus.





Autres participants notables inclus Mario Lópezétoile ‘Shang-Chi’ Simu Liu, JaVale McGeeet l’ensemble du casting de “Bullet Train” avec Brad Pitt regardant pimpant en vert.

Le déploiement tonitruant de Sony comprenait également des projections de créateurs de goûts à New York et ATL organisées par DJ Suss-One et Grand Tigrou (avec respect).

Invités notables présents inclus Règle Ja, Rémy Ma, Papoose, Maino, Bob, Desi Banqueset plus.

Dans ‘Bullet Train’, Ladybug (Brad Pitt) est un assassin malchanceux déterminé à faire son travail pacifiquement après un trop grand nombre de concerts qui ont déraillé. Le destin, cependant, peut avoir d’autres plans, car la dernière mission de Ladybug le met sur une trajectoire de collision avec des adversaires mortels du monde entier – tous avec des objectifs connectés, mais contradictoires – sur le train le plus rapide du monde.

Regardez la bande-annonce ci-dessous:

Du directeur visionnaire David Leitch (“Deadpool 2”), la fin de la ligne n’est que le début d’une balade à sensations fortes à travers le Japon d’aujourd’hui qui met également en vedette Brian Tyree Henry, Aaron Taylor Johnson, Michel Shannon, Zazie Beetzet Benito Antiono Martínez Ocasio alias Mauvais lapinet plus.

Dans une intrigue intrigante, Lady Gaga a abandonné le film en raison d’un conflit d’horaire.

“Tout se résumait vraiment à son emploi du temps avec le Ridley [Scott] film », a déclaré Leitch dans un interview avec EO. “Il y a eu de courtes discussions et puis, ça ne va pas marcher parce qu’elle se préparait pour le film Ridley [House of] Gucci. Ils ont tiré juste devant nous et se sont chevauchés avec nous et ça n’a vraiment pas marché.

‘Bullet Train’ est maintenant à l’affiche partout dans les cinémas !