Zazie Beetz a grandi avec Shel Silverstein et Nina Simone

Pourtant, la femme a de la portée. Nominée aux Emmy Awards pour le rôle de Van, qui partage une fille avec Earn (Donald Glover), dans « Atlanta » de FX, elle jouera bientôt aux côtés de Jonathan Majors et Idris Elba dans le western « The Harder They Fall » de Jeymes Samuel et Brad Pitt et Sandra Bullock dans le thriller assassin de David Leitch « Bullet Train ».

3. « Des fruits » par Shoichi Aoki Mon père, quand j’avais environ 11 ans, il m’a donné ce livre, il est revenu un jour au hasard avec lui. Ce sont des photographies, l’une après l’autre, de Japonais de tous âges vêtus à la mode de la rue Harajuku. Cela a changé mon point de vue sur la façon dont je pouvais m’habiller. Mes parents me disent que quand j’étais très jeune, j’étais très clair que je voulais m’habiller. Et je suis toujours comme ça. J’ai toujours été du genre : « Comment puis-je créer mon propre truc ? » Et « Fruits » – les couleurs et les combinaisons, et aucune règle sur la façon dont vous pouvez vous exprimer – était positif et joyeux et si unique. Le lendemain, je suis venu à l’école dans cette tenue arc-en-ciel. Et puis pendant des années, j’étais connue sous le nom de Rainbow Girl.

2. Shel Silverstein Enfant, j’adorais Shel Silverstein. J’avais beaucoup de ses livres de poésie que je lisais encore et encore. Il avait un caractère ludique très adapté aux enfants dans son travail qui réfléchissait également très sérieusement à la façon dont nous devrions nous engager avec le monde, un ensemble d’œuvres philosophiques et réfléchies et non condescendantes. Il est important de ne pas condescendre envers les enfants.

1. « Clair de Lune » par Claude Debussy Pendant très longtemps après l’école, je rentrais à la maison et l’écoutais tous les jours pour me détendre. C’était l’un des morceaux de musique qui m’a guidé à travers mes premières expériences avec les problèmes d’anxiété et d’humeur. Et à ce jour, je le considère comme cette méditation qui m’a guidé à travers l’un de mes premiers moments émotionnellement très difficiles.

5. Nina Simone L’une des premières chansons dont j’ai consciemment pris conscience était la sienne qui a eu un impact très profond sur moi était « Quatre femmes. » Je me souviens avoir entendu ça pour la première fois et j’étais en train de danser dessus. Ce n’est pas seulement une question de musique et ce n’est pas seulement une question de son. Il s’agit de vérité. Vous ressentez sa douleur et son moi humain. C’est aussi la féminité et la force de la féminité et son approche sans vergogne de sa noirceur et de ce qu’elle a représenté à son époque. Bien sûr, il y a d’autres artistes qui font la même chose. Mais je ne pense pas que Nina Simone le rende joli, et cela m’attire.

6. « Zazie dans le métro » Mon homonyme est « Zazie dans le Métro », qui est un livre français de Raymond Queneau, et [Louis Malle] fait un film de ça. J’ai grandi en regardant ce film. Ce film parle de Paris relativement peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. L’histoire parle d’une fille de 10 ans nommée Zazie qui rend visite à son oncle et à sa tante à Paris pour le week-end, et des manigances s’ensuivent. Même si je regardais la version allemande, je me sentais toujours comme si j’étais elle et que c’était moi. Je me sentais poussé à lire mon homonyme et à regarder le film dans sa langue d’origine. J’étais donc une majeure en français à l’université puis j’ai vécu à Paris pendant un an.

7. « Le guide de l’accouchement d’Ina May » Je suis obsédée par la profession de sage-femme, au point que je me suis penchée sur l’école. Je voulais être une doula. Il y a quelques années, David m’a offert ce livre pour Noël car je suis tellement intéressé par cette transition et par cet abandon total du pouvoir en quelque sorte. Je pense que les femmes regardent la mort droit dans les yeux alors que vous accouchez d’un petit être qui est encore, de mon point de vue, attaché à l’univers. Je n’ai jamais accouché, alors peut-être que je romantise tout ça, et c’est terrible. Mais je veux aider les femmes à se sentir autonomes dans leur cheminement.

8. Tricoter Quand j’avais 8 ans, ma mère m’a appris des points de suture très basiques. Pendant longtemps, j’ai pu tricoter dans un seul style : le rectangle. Puis il y a quatre ans, je l’ai repris de manière sérieuse. J’ai dévoré des vidéos sur YouTube et acheté tous ces livres et me suis appris un métier et un métier. Et maintenant, je me dis : « J’ai appris une compétence. Je peux faire des choses qui sont utiles aux gens. J’y ai trouvé une grande fierté.

9. Vêtements d’époque L’un de mes moments les plus transformateurs en tant qu’acteur est lorsque j’enfile le costume. Cela informe tellement le personnage. Cela change leur façon de bouger, cela change la façon dont ils interagissent avec le monde et qui ils sont. Je suis amoureux du monde de Jane Austen. L’un de mes films préférés est « Marie-Antoinette » par Sofia Coppola. Et une grande partie de cela est le costume et l’esthétique de tout cela. Sur les tapis rouges, mon inspiration pour les cheveux est honnêtement Marie-Antoinette, et dans ma tête, c’est à quoi ressemblent mes cheveux – mais évidemment pas à quoi ils ressemblent dans la vraie vie.

dix. Lianne La Havas Je l’ai découverte quand j’étais au collège, et j’ai ressenti cette parenté immédiate. Elle a à peu près le même âge que moi. Elle est également métisse et ses cheveux ressemblaient aux miens. À l’époque, le mouvement des cheveux naturels aux États-Unis commençait à peine à prendre ses ailes, et je me suis tellement identifié à son apparence. A chaque album qu’elle sort, elle a grandi de plus en plus, et j’ai grandi de la même manière. Je ressens cet ami calme à qui je ressemble : « Je te connais. »