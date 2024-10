Zayn reporte sa tournée aux États-Unis après la mort de Liam Payne

Le chanteur anglais Zayn Malik a reporté samedi sa tournée prévue aux États-Unis suite au décès de son ancien membre du groupe One Direction, Liam Payne.

Zayn, comme le surnomme souvent le chanteur, a déclaré sur la plateforme sociale X qu’il avait pris la décision « compte tenu de la perte déchirante vécue cette semaine ».

Il a déclaré que les dates de la partie américaine de sa tournée « Stairway to the Sky » seraient reportées à janvier et qu’il publierait les nouvelles dates dans les prochains jours.

Zayn avait des concerts prévus la semaine prochaine à San Francisco et Las Vegas, et la semaine suivante à Los Angeles, Washington DC et New York.

« Vos billets resteront valables pour les nouvelles dates », a écrit Zayn. «Je vous aime tous et merci pour votre compréhension.»

Payne, 31 ans, a été retrouvé mort mercredi après être tombé du balcon d’un hôtel à Buenos Aires. Sa mort a suscité une vague de choc et de tristesse de la part de ses amis, collaborateurs et collègues musiciens.

La sœur de Payne, Ruth Gibbins, a été la dernière à partager ses réflexions dans un hommage sur Instagram.

«Je ne crois pas que cela se produise. Plusieurs fois, j’ai exprimé publiquement toute ma fierté pour Liam, mais jamais beaucoup sur la vie de sa sœur », a-t-elle écrit.

Elle a dit que son frère était « né avec de la musique dans les veines » et que ce qu’elle aimait le plus chez lui était sa capacité à la faire rire.

«Je ne pense pas que ce monde était assez bon ou assez gentil avec toi», a-t-elle écrit.

One Direction a été le premier boys band sur Internet avec un niveau de renommée comparable à celui de la Beatlemania. Les membres du groupe adolescents ont dû faire face à leur soudaine renommée, puis traverser une rupture tout en essayant de construire une carrière solo.

Les circonstances exactes de la mort de Payne restent floues, même si les autorités argentines ont déclaré qu’il y avait des éléments suspects et que des drogues pourraient être impliquées. Les résultats des tests toxicologiques sont attendus dans les semaines à venir. Payne avait reconnu souffrir d’alcoolisme, affirmant dans une vidéo YouTube publiée en juillet 2023 qu’il était resté sobre pendant six mois après avoir reçu un traitement.