Zayn reporte sa tournée américaine après le décès de Liam Payne

Zayn a reporté le lancement de sa toute première tournée en tête d’affiche, invoquant la « perte déchirante » de Liam Payne.

Samedi, Zayn a publié une déclaration via Instagram expliquant qu’il avait pris la décision de reporter la partie américaine de sa tournée solo. Les spectacles sont reportés au mois de janvier et de nouvelles dates seront annoncées prochainement. Les billets resteront valables pour l’année prochaine.

« Je vous aime tous et merci de votre compréhension », a-t-il conclu.

La tournée « Stairway to the Sky », produite par AEG et SJM, comprenait 11 dates au Royaume-Uni et aux États-Unis, cette dernière devant débuter le 23 octobre à San Francisco. Il devait terminer toutes les dates au cours de la première semaine de décembre.

Payne est décédé le 16 octobre après être tombé du balcon d’un hôtel à Buenos Aires, en Argentine. Il avait 31 ans. Les enquêteurs ont cité la cause de son décès comme étant des blessures causées par des «traumatismes multiples» et une «hémorragie interne et externe». Les conclusions ont été publiées par le Parquet National Pénal et Correctionnel. De plus, les résultats ont révélé qu’« une série de substances ont été saisies dans la chambre du musicien, ce qui prouverait une situation antérieure de consommation d’alcool et de drogues ».

Payne et Zayn ont été découverts dans « The X Factor » en 2010 aux côtés de leurs camarades Harry Styles, Louis Tomlinson et Niall Horan. Les cinq musiciens ont auditionné pour le spectacle en solo, mais ont été réunis pour former un groupe et ont finalement obtenu la troisième place du concours. Par la suite, One Direction a été signé avec Syco Entertainment, juge de « The X Factor », Simon Cowell. Le groupe est devenu l’un des boys bands les plus vendus de l’histoire, vendant 70 millions de disques dans le monde avant d’annoncer une pause indéfinie en 2016.

Zayn devrait se produire pour soutenir « Room Under the Stairs », son quatrième album studio tant attendu sorti plus tôt cette année (et son premier sur le nouveau label Mercury Records). Le projet a été coproduit avec Dave Cobb, lauréat d’un Grammy, Zayn décrivant l’album comme une opportunité « pour l’auditeur d’avoir plus d’informations sur moi personnellement en tant qu’être humain – mes ambitions, mes peurs ».

Voir la publication de l’histoire Instagram de Zayn ci-dessous.