Il a raté le mariage de sa sœur dans le Yorkshire ce week-end, restant à la maison à New York avec sa petite amie et leur fille nouveau-née.

Et s’il a exprimé sa joie d’accueillir son premier enfant avec le mannequin Gigi Hadid, Zayn Malik avait l’air plutôt abattu alors qu’il faisait sa première sortie publique depuis la naissance de septembre mardi.

Le chanteur a été vu marchant entre des bâtiments dans une rue de New York, masqué et portant une veste jaune pour le protéger du froid.

Le joueur de 27 ans portait ses cheveux blonds décolorés rasés sur les côtés et plus longs sur le dessus, tandis qu’il gardait sa tenue décontractée en jean et t-shirt.







(Image: Christopher Peterson / SplashNews.com)







(Image: Christopher Peterson / SplashNews.com)



La sortie intervient après que Zayn ait choisi de ne pas se rendre à Three Tier Bradford dans le Yorkshire, pour regarder sa sœur cadette Waliyha, 22 ans, épouser Junaid Khan, 24 ans, samedi.

Bradford est actuellement au niveau 3, ce qui signifie que les cérémonies de mariage peuvent toujours avoir lieu avec jusqu’à 15 personnes, mais les réceptions de mariage sont interdites.

La police est intervenue après qu’une quarantaine d’invités auraient assisté au mariage le week-end dernier, au domicile d’une autre des sœurs de Zayn, Saffa, selon le MailOnline.

La police du West Yorkshire a confirmé qu’un certain nombre de personnes avaient reçu des avis de pénalité fixe.







(Image: Christopher Peterson / SplashNews.com)







(Image: Christopher Peterson / SplashNews.com)



Zayn a annoncé la nouvelle de l’arrivée en toute sécurité de sa fille le 24 septembre dans un post Instagram jaillissant, à côté d’une image de la petite main délicate de sa fille serrée dans ses doigts tatoués.

En taguant sa petite amie Gigi, il a écrit: « Notre petite fille est ici, en bonne santé et belle. Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible.

« L’amour que je ressens pour cette petite humaine dépasse ma compréhension. Je suis reconnaissant de la connaître, fier de l’appeler mienne et reconnaissant pour la vie que nous aurons ensemble x »







(Image: waliyha.azad / Instagram)



Eux-mêmes non étrangers aux hauts et aux bas de la vie aux yeux du public, Zayn et Gigi, 25 ans, ont clairement décidé d’emprunter une autre voie pour leur premier-né, du moins jusqu’à ce qu’elle soit assez âgée pour choisir elle-même.

Ils ont pris soin de ne partager publiquement aucune image de son visage et l’ont protégée des photographes depuis sa naissance. En fait, le couple n’a même pas publié le nom de leur fille, malgré d’intenses spéculations de fans.







(Image: Instagram)



Fille du mannequin Yolanda Hadid, Gigi était aux yeux du public à un jeune âge en raison de ses apparitions dans l’émission de télé-réalité de sa mère, Real Housewives Of Beverly Hills.

Quant à Zayn, il n’avait que 17 ans lorsqu’il s’est fait connaître sur le X Factor, devenant ensuite une star mondiale dans le cadre de One Direction.